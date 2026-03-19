ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.88
usd:
341.45
bux:
122148.53
2026. március 19. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

Infostart / MTI

A héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető Facebook-videójában elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

„Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az égegyadta világon semmi értelme nincsen” – fogalmazott.

„Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy

egyikük már majdnem négy éve meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre.

Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten” – tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.”

„Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból” – mondta.

„Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra felszólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni” – húzta alá.

Kezdőlap    Külföld    Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott

ukrajna

szijjártó péter

katona

magyar

áldozat

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson
A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját”, pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire készül Kína Tajvannal, és az is, hogyan vinnék végbe

Az amerikai hírszerző közösség legfrissebb jelentése szerint Kína jelenleg nem tervezi Tajvan 2027-es invázióját, ehelyett katonai erő alkalmazása nélkül kívánja megszerezni az ellenőrzést a sziget felett – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok

A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 16:33
Jó ideje nem mutatkozik Vlagyimir Putyin – ez lehet az oka
2026. március 19. 16:12
Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson
×
×