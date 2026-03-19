2026. március 19. csütörtök Bánk, József
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a kormányülés után a Karmelita kolostorban 2026. február 18-án. Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kõolajtranzitot a Barátság vezetéken hazánk irányába  jelentette be a miniszter.
Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

A kormány készen áll arra, hogy a jövőben is harcoljon az olcsó orosz kőolajért és földgázért, és továbbra sem fogadja el, hogy kívülről akarják megszabni azt, hogy hazánk honnan vásárolhat energiahordozókat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) járműipari konferenciáján hangsúlyozta, hogy az ágazat teljesítményének a fenntartásához a jelenlegi globális biztonsági és energiaellátási környezetben a kormánynak négy fő feladata van: meg kell őrizni hazánk szuverenitását, ki kell maradni a háborúkból, meg kell óvni az embereket és a vállalkozásokat ezek negatív hatásaitól, valamint továbbra is a gazdasági semlegesség stratégiáját kell követni.

Utóbbival kapcsolatban kiemelte: az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legeredményesebb időszaka a beruházások ösztönzése szempontjából. „Soha ennyi gyár nem kezdett épülni. Soha ennyi munkahely teremtéséről nem állapodtunk meg. És ennek egyik mozgatórugója a gazdasági semlegesség (…) Nem vagyunk hajlandók ideológiai alapon éket verni a német autógyártók és a keleti beszállítóik közé és fordítva. Nem vagyunk hajlandók kockáztatni magyar emberek, magyar családok százezreinek megélhetését valamifajta definiálatlan és értelmetlen ideológiai megközelítés miatt” – szögezte le.

A tárcavezető szintén csütörtökön a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről.

Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, s ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van. „Itt volt az idő, hogy megtegyük a legfontosabb lépést abba az irányba, és kössük meg a megállapodást arról, hogy összekötjük a két ország földgázszállítási rendszerét. Ezzel elmondhatjuk majd, hogy mindkét ország minden szomszédjával összekötötte magát” – közölte.

„Ennél többet szárazföld által körülzárt országként nem tudunk tenni a földgázellátásunk biztonságáért, minthogy összekötjük a földgázrendszereinket minden szomszédos országgal. Szeretném azt is világossá tenni, hogy mi nem valami helyett építünk egy új útvonalat, hanem pluszban építünk új útvonalat, mert minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátásuk” – folytatta.

Iránt még ma „történelmi méretű" légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Az Egyesült Államok „az eddigi legnagyobb légicsapás-sorozattal” sújtja Iránt – mondta a Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Úgy fogalmazott: a terv szerint haladnak, és a háború vége Donald Trump döntésén múlik.
 

Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta

Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Defence Secretary Pete Hegseth says the US's war aims are "unchanged" and "on target" after Donald Trump accused Iran of "unjustifiably" attacking Qatar.

