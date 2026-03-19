Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) járműipari konferenciáján hangsúlyozta, hogy az ágazat teljesítményének a fenntartásához a jelenlegi globális biztonsági és energiaellátási környezetben a kormánynak négy fő feladata van: meg kell őrizni hazánk szuverenitását, ki kell maradni a háborúkból, meg kell óvni az embereket és a vállalkozásokat ezek negatív hatásaitól, valamint továbbra is a gazdasági semlegesség stratégiáját kell követni.

Utóbbival kapcsolatban kiemelte: az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legeredményesebb időszaka a beruházások ösztönzése szempontjából. „Soha ennyi gyár nem kezdett épülni. Soha ennyi munkahely teremtéséről nem állapodtunk meg. És ennek egyik mozgatórugója a gazdasági semlegesség (…) Nem vagyunk hajlandók ideológiai alapon éket verni a német autógyártók és a keleti beszállítóik közé és fordítva. Nem vagyunk hajlandók kockáztatni magyar emberek, magyar családok százezreinek megélhetését valamifajta definiálatlan és értelmetlen ideológiai megközelítés miatt” – szögezte le.

A tárcavezető szintén csütörtökön a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről.

Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, s ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van. „Itt volt az idő, hogy megtegyük a legfontosabb lépést abba az irányba, és kössük meg a megállapodást arról, hogy összekötjük a két ország földgázszállítási rendszerét. Ezzel elmondhatjuk majd, hogy mindkét ország minden szomszédjával összekötötte magát” – közölte.

„Ennél többet szárazföld által körülzárt országként nem tudunk tenni a földgázellátásunk biztonságáért, minthogy összekötjük a földgázrendszereinket minden szomszédos országgal. Szeretném azt is világossá tenni, hogy mi nem valami helyett építünk egy új útvonalat, hanem pluszban építünk új útvonalat, mert minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátásuk” – folytatta.