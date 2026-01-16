ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Financial Times információi szerint az Európai Bizottság állítólag egy olyan dokumentumon kezdett dolgozni, amely a kétsebességes Európa koncepciójára emlékeztető, limitált jogokkal tenné tagországgá Ukrajnát, még azelőtt, hogy az teljesítené a státuszhoz szükséges feltételeket.

Brüsszel olyan javaslatokon dolgozik, amelyek felszámolnák a hidegháború óta alkalmazott uniós csatlakozási rendszert, és egy vitatott, kétlépcsős modelllel váltanák fel azt. Ez a megközelítés lehetővé tenné Ukrajna gyorsított belépését az Európai Unióba egy, Oroszországgal kötött esetleges békemegállapodás részeként – tudta meg a Financial Times a Portfolio összefoglalója szerint.

Az Európai Bizottságban a hírek szerint tárgyalt átalakítási terv még kezdetleges formában van, de sokak szerint már most

aggodalmakat ébreszt néhány tagállamban, mivel az ilyen „könnyített bővítés” destabilizálhatja az egész EU működését.

A tervezet szerint Ukrajna ugyan csatlakozhatna az unióhoz, de lényegesen korlátozottabb döntéshozatali jogkörrel: például kezdetben nem rendelkezne teljes szavazati joggal az állam- és kormányfői csúcstalálkozókon, illetve a miniszteri tanácsüléseken. A még kidolgozás alatt álló javaslatok értelmében Kijev fokozatosan nyerne hozzáférést az unió egységes piacának egyes részeihez, az agrártámogatásokhoz, valamint a belső fejlesztési forrásokhoz, miután teljesítené a tagság utáni mérföldkövekhez kötött feltételeket.

Mindez alapvetően átalakítaná az 1993-ban elfogadott csatlakozási szabályokat, amelyek jelenleg azt írják elő, hogy az országoknak az uniós szabályozásokat maradéktalanul át kell venniük több szakpolitikai területen is, és csak akkor léphetnek be a közösségbe, ha minden feltétel teljesült.

Egy korábbi béketerv szerint 2027 elején csatlakozhatna Ukrajna legkorábban, ezzel beelőzve a hivatalos tagsághoz legközelebb álló Montenegrót és Albániát.

Nagy kérdés, hogyan bírná el az európai gazdaság ezeket a terveket, nem is beszélve az ukrán belépés egyéb következményeitől: kérdéses, hogy jogilag lehetséges-e egy háborúban álló, a határait tekintve is bizonytalan állam beemelése az Unióba. Mivel ehhez minden tagállam egyetértése szükséges, és példul a magyar kormány határozottan elutasítja Ukrajna felvételét, a tervek megvalósulására kicsi az esély.

