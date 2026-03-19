Aratják az őszi vetésű búzát a németországi Brodowinban lévő ökofaluban 2019. július 25-én. A településen 1991 óta folytatnak biodinamikus gazdálkodást, melyet széles körben Rudolf Steiner filozófus-tudós 1924-ben megtartott előadássorozatát követően kezdtek el alkalmazni. Az ökológiai termelés elősegíti a természeti környezet megóvását, a gazdálkodók a helyi erőforrásokat és a természetes folyamatokat részesíti előnyben a műtrágyák és a növényvédő szerek használatával szemben.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

A közel-keleti konfliktus miatti energiaár-robbanás a mezőgazdaságra is hat. Az erőteljes gépesítés miatt az ágazatnak jelentős a dízeligénye, aminek ára már megugrott. De a drágulás a műtrágya esetében is jelentkezhet. Mindez pedig megjelenhet az élelmiszerárakban is – figyelmeztetett az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

Az üzemanyagköltség és ezen belül is a dízelköltség az, ami jelentős költséget jelent az összes ráfordításon belül; ha a hazai számokat nézzük, akkor az üzemanyagár változása az összes költségformára kihat, így a gépköltségek esetében például a termelési költségek 24 százalékát adja, és ezen belül az üzemanyagok aránya 17 százalék. Így azt mondhatjuk, hogy ha a dízel ára tehát egy 20-30 százalékos emelkedést is el tud érni, akkor a termelési költségek 3-5 százalék közötti értékben emelkedhetnek, így

a magasabb üzemanyagár akár 10 százalékkal is tudja növelni a mezőgazdasági átadási árakat, ami aztán nagyjából 2,5 százalékos élelmiszer-ipari áremelkedést is okozhat

a későbbiekben – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

Szerinte jelen pillanatban Magyarország esetében két frontról nehezíti a helyzetet a mezőgazdaságban dolgozóknak az üzemanyagársokk.

  1. Közel-keleti konfliktus: ez kisebb mértékben, hiszen a közel-keletről szállított finomított kőolajnak jelentős része nem Európába, hanem ázsiai országokba áramlik, Európába csak 3-5 százaléknyi.
  2. Magyarországot inkább a barátság kőolajvezeték lezárása érinti, ha hosszan megmarad a helyzet, akár a betakarítási munkálatok idejére, illetve az élelmiszerek boltok polcaira kerülésének idejére is begyűrűzhet majd a helyzet.

Mint elmondta még, a magyar kormány még 2024-ben bevezette a mezőgazdasági dízel jövedékiadó-visszatérítését, ennek segítségével a gazdák a dízel jövedéki adójának mintegy 90 százalékát visszaigényelhetik, ami képes fékezni a drágulást, illetve március 9-től a védett ár is vonatkozik rájuk.

De van, ami ellen nehéz lesz védekezni: a műtrágya beszerzésénél, importnál erőteljesen megmutatkozhat majd az áremelkedés, hiszem a behozatali kényszer erős, az energia árának emelkedése márpedig sújtja a műtrágyagyártást, az állati takarmány előállítását és ehhez kapcsolódó egyéb költségeket is. Ismert, a műtrágya gyártása rengeteg gázt igényel, a gázt márpedig a közel-keleti konfliktus önmagában is igencsak drágítja.

Ezt részletezte az elemző elmondta, a talajjavító szerek, műtrágyák ára, a takarmányköltségek emelkedése szintúgy érzékelhető lehet, és természetesen a szállítási költségekbe is begyűrűzhet a helyzet.

„Összességében azt mondhatjuk, hogy amíg a Barátság kőolajvezeték nem nyílik meg ismét, addig a magyar kormány által bevezetett kedvezmények azok, amelyek képesek valamelyest csökkenteni a gazdák terheit az üzemanyagköltségek tekintetében” – tisztázta.

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Érdekes módon szúrt le a forint

Érdekes módon szúrt le a forint

Csütörtök reggel még a 395-ös szintet közelítette a forint euróval szembeni árfolyama az újabb nemzetközi energiasokk hatásai nyomán, majd estére innen sikerült mentenie. Olyannyira, hogy a dollárral szemben nagyon látványos felértékelődést produkált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről

Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről

A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

