2026. március 19. csütörtök
BKK: már teszteli az elektromos csuklós autóbuszok első példányait
Nyitókép: BKK

Különleges járművek Budapest útjain – mutatjuk, hol futhat velük össze

Az ArrivaBus Kft. már teszteli a BYD elektromos csuklós autóbuszok első példányait a fővárosban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az új elektromos meghajtású, korszerű asszisztensrendszerekkel felszerelt járművek közül öt április 1-jén forgalomba áll Budapesten, a 8E vonalakon lehet majd találkozni velük. A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 82 új, teljesen elektromos autóbusz – 58 szóló és 24 csuklós – érkezik a fővárosba.

A járművek többek között holttérfigyelővel, valamint vezetői fáradtságfigyelővel is felszereltek, továbbá több USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelme érdekében; kialakításuk tágas elsőbbségi teret biztosít a kerekesszékkel vagy babakocsival utazóknak, és kerékpárszállításra is alkalmas.

Hamarosan forgalomba állhatnak Budapesten az első elektromos csuklós buszok. Kép: BKK
Közölték azt is, hogy 2027-ig több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, amelynek köszönhetően a budapesti buszállomány majdnem 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki, ezzel évente majdnem 8 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül a levegőbe.

Az Egyesült Államok „az eddigi legnagyobb légicsapás-sorozattal" sújtja Iránt – mondta a Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Úgy fogalmazott: a terv szerint haladnak, és a háború vége Donald Trump döntésén múlik.
 

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Defence Secretary Pete Hegseth says the US's war aims are "unchanged" and "on target" after Donald Trump accused Iran of "unjustifiably" attacking Qatar.

