Különleges járművek Budapest útjain – mutatjuk, hol futhat velük össze

Az új elektromos meghajtású, korszerű asszisztensrendszerekkel felszerelt járművek közül öt április 1-jén forgalomba áll Budapesten, a 8E vonalakon lehet majd találkozni velük. A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 82 új, teljesen elektromos autóbusz – 58 szóló és 24 csuklós – érkezik a fővárosba.

A járművek többek között holttérfigyelővel, valamint vezetői fáradtságfigyelővel is felszereltek, továbbá több USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelme érdekében; kialakításuk tágas elsőbbségi teret biztosít a kerekesszékkel vagy babakocsival utazóknak, és kerékpárszállításra is alkalmas.

Hamarosan forgalomba állhatnak Budapesten az első elektromos csuklós buszok. Kép: BKK

Közölték azt is, hogy 2027-ig több mint 330 dízel és elektromos autóbusz érkezik a fővárosba, amelynek köszönhetően a budapesti buszállomány majdnem 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki, ezzel évente majdnem 8 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül a levegőbe.