Autós tankol a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétől emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A kormány üzemanyagokra meghozott védett árával Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter Szigetváron, a Lázárinfó Expressz nevű sajtótájékoztatón, hozzátéve: az iráni konfliktus „nem holnap” ér véget.

Romániában már 670 forint a benzin, lassan 700 a gázolaj. Ausztriában szintén, de Németországban már 1000 forintot kellett fizetni egy liter gázolajért.

A magyar benzin és gázolajár ma Európában a legolcsóbb, és marad is, amíg a háború tart, és amíg az üzemanyagárak nem rendeződnek vissza a normális szintre

– mondta Lázár János.

A miniszter szerint az elmúlt 16 év fideszes kormányzásában több volt a jó, mint a rossz.

„Nem azt mondjuk, hogy hibátlan volt az elmúlt 16 év, nem azt mondjuk, hogy minden rendben volt, nem azt mondjuk, hogy mi hiba nélküliek vagyunk, deaz biztos, hogy több volt a jó, mint a rossz, és legalább a pohár félig tele van, és ha közösen dolgozunk tovább, akkor ezt a munkát tudjuk folytatni” – fogalmazott.

Lázár János szerint a választások tétje, hogy a gázszámla és a villanyszámla 2026 szeptemberétől 2027 tavaszáig 250 ezer forint lesz, vagy pedig 1 millió.

„Ha elvágják Magyarországot az olcsó gáztól és az olcsó olajtól, nem tudjuk tartani a rezsicsökkentést, bárki kormányozza is az országot. A magyarok okos emberek, a magyar társadalom 80 százaléka, a tiszások több mint a fele is tudja, hogy olcsó orosz gáz és olcsó orosz olaj nélkül nem működik Magyarország.

Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük az oroszokat, szereti a fene őket. Ez arról szól, hogy jóban akarunk lenni azokkal, akiktől 30 százalékkal olcsóbban tudjuk kapni a gázt és az olajat

azért, hogy minden magyar családnak könnyebb legyen az élete és megfizethetőbb legyen a gázszámla és a rezsiszámla és az üzemanyag” – mondta.

A Fidesz kormánya a Tiszával szemben Trumpnak és Putyinnak is nemet tud mondani – hangsúlyozta Lázár János.

„Én ott ültem Orbán Viktorral Trumpnál és Putyinnál is. Az az ember tud nemet mondani. Trumpnak is volt hajmeresztő kérése és Putyinnak is volt hajmeresztő mondata. Mind a kettőre nemet mondtunk, mert nekünk Magyarország az első”

– tette hozzá Lázár János.

A tárcavezető azt szeretné, ha a választások után nyugodtabb lenne Magyarország, ehhez azonban minden politikai erőre szükség lesz.

„Mert mi kell a választások másnapján? Hogy mindenki lenyugodjon. Aki veszít, az méltósággal viselje a vereséget, aki győz, az meg alázattal viselje a győzelmet. Mert a nap végén mindannyian magyarok vagyunk, és nekünk, fideszeseknek ez a legfontosabb” – mondta.

A miniszter szerint a Tisza Párt szándékosan szembefordítja a fiatalokat és az időseket, és a választás nincs lefutva, mert – ahogyan Lázár János fogalmazott – „minden közvéleménykutató hazudik”.

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Oroszország megerősíti magas rangú katonai vezetőinek védelmét, miután az utóbbi időszakban több merénylet és merényletkísérlet is történt - jelentette ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

2026. március 19. 18:20
Veszélybe kerülhet a disznóhús exportja az afrikai sertéspestis terjedése miatt
2026. március 19. 17:28
Milliárdos WC-ről beszél a Tisza szakértője, de valami nem stimmel
×
×