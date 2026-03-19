Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A kormány üzemanyagokra meghozott védett árával Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter Szigetváron, a Lázárinfó Expressz nevű sajtótájékoztatón, hozzátéve: az iráni konfliktus „nem holnap” ér véget.

Romániában már 670 forint a benzin, lassan 700 a gázolaj. Ausztriában szintén, de Németországban már 1000 forintot kellett fizetni egy liter gázolajért.

A magyar benzin és gázolajár ma Európában a legolcsóbb, és marad is, amíg a háború tart, és amíg az üzemanyagárak nem rendeződnek vissza a normális szintre

– mondta Lázár János.

A miniszter szerint az elmúlt 16 év fideszes kormányzásában több volt a jó, mint a rossz.

„Nem azt mondjuk, hogy hibátlan volt az elmúlt 16 év, nem azt mondjuk, hogy minden rendben volt, nem azt mondjuk, hogy mi hiba nélküliek vagyunk, deaz biztos, hogy több volt a jó, mint a rossz, és legalább a pohár félig tele van, és ha közösen dolgozunk tovább, akkor ezt a munkát tudjuk folytatni” – fogalmazott.

Lázár János szerint a választások tétje, hogy a gázszámla és a villanyszámla 2026 szeptemberétől 2027 tavaszáig 250 ezer forint lesz, vagy pedig 1 millió.

„Ha elvágják Magyarországot az olcsó gáztól és az olcsó olajtól, nem tudjuk tartani a rezsicsökkentést, bárki kormányozza is az országot. A magyarok okos emberek, a magyar társadalom 80 százaléka, a tiszások több mint a fele is tudja, hogy olcsó orosz gáz és olcsó orosz olaj nélkül nem működik Magyarország.

Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük az oroszokat, szereti a fene őket. Ez arról szól, hogy jóban akarunk lenni azokkal, akiktől 30 százalékkal olcsóbban tudjuk kapni a gázt és az olajat

azért, hogy minden magyar családnak könnyebb legyen az élete és megfizethetőbb legyen a gázszámla és a rezsiszámla és az üzemanyag” – mondta.

A Fidesz kormánya a Tiszával szemben Trumpnak és Putyinnak is nemet tud mondani – hangsúlyozta Lázár János.

„Én ott ültem Orbán Viktorral Trumpnál és Putyinnál is. Az az ember tud nemet mondani. Trumpnak is volt hajmeresztő kérése és Putyinnak is volt hajmeresztő mondata. Mind a kettőre nemet mondtunk, mert nekünk Magyarország az első”

– tette hozzá Lázár János.

A tárcavezető azt szeretné, ha a választások után nyugodtabb lenne Magyarország, ehhez azonban minden politikai erőre szükség lesz.

„Mert mi kell a választások másnapján? Hogy mindenki lenyugodjon. Aki veszít, az méltósággal viselje a vereséget, aki győz, az meg alázattal viselje a győzelmet. Mert a nap végén mindannyian magyarok vagyunk, és nekünk, fideszeseknek ez a legfontosabb” – mondta.

A miniszter szerint a Tisza Párt szándékosan szembefordítja a fiatalokat és az időseket, és a választás nincs lefutva, mert – ahogyan Lázár János fogalmazott – „minden közvéleménykutató hazudik”.