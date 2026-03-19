2026. március 19. csütörtök
Nyitókép: Unsplash

Kiderült, mennyivel drágulnak pénteken az üzemanyagok

Infostart

Egyre nagyobbra nyílik az olló az ársapkával védett és a piaci alapú üzemanyagárak között.

Pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése – írja a holtankoljak.hu.

A portál információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb.

Március 19-én, csütrtökön még a következő piaci árakkal találkozhatnak a tankolni betérők a töltőállomásokon:

  • 95-ös benzin: 662 forint/liter,
  • gázolaj: 712 forint/liter.

Ezzel szemben a védett üzemanyagárak így néznek ki:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter,
  • gázolaj: 615 forint/liter.

Egyre nagyobbra nő tehát a különbség a védett árakhoz képest: a 95-ös benzin piaci ára ma 67 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 97 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára – jegyzi meg a Portfolio, hozzátéve, hogy péntekre a különbségek 77 és 114 forintra emelkednek.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában?
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban?
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese?
 
Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Defence Secretary Pete Hegseth says the US's war aims are "unchanged" and "on target" after Donald Trump accused Iran of "unjustifiably" attacking Qatar.

