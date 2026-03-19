Kiderült, mennyivel drágulnak pénteken az üzemanyagok

Pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése – írja a holtankoljak.hu.

A portál információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb.

Március 19-én, csütrtökön még a következő piaci árakkal találkozhatnak a tankolni betérők a töltőállomásokon:

95-ös benzin: 662 forint/liter,

gázolaj: 712 forint/liter.

Ezzel szemben a védett üzemanyagárak így néznek ki:

95-ös benzin: 595 forint/liter,

gázolaj: 615 forint/liter.

Egyre nagyobbra nő tehát a különbség a védett árakhoz képest: a 95-ös benzin piaci ára ma 67 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 97 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára – jegyzi meg a Portfolio, hozzátéve, hogy péntekre a különbségek 77 és 114 forintra emelkednek.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.