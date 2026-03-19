Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai közölték, hogy iráni támadások hatására kigyulladt egy hajó az ország partjainál, és emiatt kénytelenek voltak leállítani a kitermelést a Báb nevű gázmezőn, valamint a habsani létesítmény működését.

Katarban is megrongálódott egy hajó iráni dróntól, rakétatalálatoktól pedig kigyulladt a cseppfolyósított gázt előállító Ras Laffan telephely, de a tűzoltóknak már sikerült eloltaniuk a tüzet. A termelést már korábban leállították ott az iráni támadások hatására, de a legújabb rakétahullám további súlyos károkat okozott.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

Irán az ellene február végén elindított izraeli-amerikai offenzíva kezdete óta több mint 20 hajót támadott meg a Perzsa-öbölben, amivel megbénította a Hormuzi-szoros hajóforgalmát. Irán váltig állítja, hogy a vízi út nyitva áll, csak nem az Egyesült Államok és szövetségesei számára, és bár néhány hajó áthaladt rajta, ez elenyésző az átlagos forgalomhoz képest.

Dróncsapás érte a kuwaiti Mina Al-Ahmadi finomítót is, ami szintén tüzet okozott, de senki nem sérült meg - jelentette az állami KUNA hírügynökség. A finomító a Közel-Kelet egyik legnagyobbja, napi 730 ezer hordó kőolaj-előállítási kapacitással. Röviddel ezután egy dróncsapás lángra lobbantotta a közeli Mina Abdullah finomítót is - közölték a hatóságok.

Two drone strikes hit Kuwait’s major oil hubs. Mina al-Ahmadi refinery, pumping 730,000 barrels daily, was struck first, followed by a blaze at Mina Abdullah refinery, producing 454,000 barrels per day.



No injuries reported.



Source:… pic.twitter.com/MrktmAcRD9 — WAR (@warsurv) March 19, 2026

Szaúd-Arábia arról számolt be, hogy az éjszaka lelőtte az összes támadó iráni drónt, amely célba vette földgázlétesítményeit. Viszont csütörtökön becsapódott egy drón az ország SAMREF nevű finomítójába, amely a Vörös-tenger partján fekvő Jánbu kikötővárosban található.

Video images following the drone attack by Iran on SAMREF oil refinery; one of the leading refineries in the Middle East, processing more than 400k barrels per day



SAMREF is owned by Exxon Mobil and Saudi Aramco https://t.co/2vJmAiPjAl pic.twitter.com/K1gv4H7LD2 — Lara (@TradingLara) March 19, 2026

Csütörtökön a Perzsa-öböl környékének számos területén megszólaltak a légoltalmi szirénák a várható iráni támadások miatt, de Izraelben is iráni támadásra figyelmezteték az embereket. Irán azt torolta meg intenzívebb csütörtöki támadásaival, hogy Izrael szerdán megtámadta a Perzsa-öbölben található Dél-Pars gázmezőt, amely Irán és Katar közös tulajdonában van, és amely a világon a legnagyobb.

A csütörtök reggeli tőzsdei kereskedésben a nemzetközi szabványnak számító Brent nyersolaj ára hordónként 110 dollár felett járt, ami több mint 50 százalékos emelkedést jelent az Irán elleni offenzíva kezdete óta.

Az offenzívában Iránban eddig több mint 1300 ember vesztette életét. Irán támogatására március elején belépett a háborúba a Hezbollah libanoni síita milícia is, amit Izrael kíméletlenül megtorol légitámadásokkal. Az izraeli támadások Libanonban több mint egymillió embert - a lakosság körülbelül 20 százalékát - kényszerítettek menekülésre a bejrúti kormány szerint, és 968 ember halálát okozták.

Izraelben 15 ember halálát okozta eddig iráni rakétatámadás, köztük újabban egy thaiföldi mezőgazdasági munkásét, akit szerda éjszaka repeszek találtak el. A Palesztin Vörös Félhold szerint szerda éjszaka Ciszjordániában is meghalt három ember egy iráni rakétatámadásban.