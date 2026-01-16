ARÉNA - PODCASTOK
Empty money in wallet and unemployment concept.
Nyitókép: Thanakhorn khaekram/Getty Images

Megúszták a fekete forgatókönyvet, de így is kiürülnek a szlovák pénztácák

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Újra gyorsabb ütemben ürülnek a pénztárcák északi szomszédunknál. A 2024-es nyugodtabb időszak után tavaly ismét magasabb fokozatba kapcsolt az infláció. Bár a pozsonyi kormány ennél is rosszabbra számított, a szolgáltatások és az italok ára sokkolta a fogyasztókat.

A Szlovák Statisztikai Hivatal frissen közzétett adatai megerősítették azt, amit a mindennapokban is érezhetnek az ország polgárai: 2025-ben az árak emelkedése elérte a 4 százalékot. Ez jelentős ugrás az előző évi 2,8 százalékhoz képest, még ha el is marad a kormány által korábban jósolt 5,4 százalékos „fekete forgatókönyvtől”.

Mind a 12 főcsoportban nőttek az árak. Sehol nem volt csökkenés, sőt, öt területen 5 százalék feletti volt a drágulás.

Az abszolút rekorder az alkoholmentes italok kategóriája: itt egy drasztikus, közel 18 százalékos áremelkedést mértek,

ami főként az áfa-szabályok változásának számlájára írható.

De nem jártak jól azok sem, akik kikapcsolódni vágytak. A vendéglátóiparban és a szállodákban majdnem 9 százalékkal kellett többet fizetniük. Különösen az éttermek és a munkahelyi étkezdék drágultak meg: egy átlagos ebéd tavaly 10 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

Miközben az üdítők ára az egekbe szökött, az alapvető élelmiszerek drágulása meglepően szolid maradt. Átlagosan 1,8 százalékkal nőttek az árak, ami 2017 óta a legalacsonyabb érték. A hús és a zöldség ára például csökkent. Ezzel szemben a tej, a sajt, a tojás és az étolaj több mint 6 százalékkal drágult.

A közlekedésben résztvevők számára felemás volt a tavalyi év. Az autósok némi könnyebbséget érezhettek az üzemanyagárak mérséklődése miatt, ám aki a tömegközlekedést választotta, annak mélyebben a zsebébe kellett nyúlnia. Szlovákiában a vonatjegyek 10, az autóbuszjegyek pedig még ennél is nagyobb mértékben, 16 százalékkal drágultak 2025 folyamán.

A lakhatási költségek és az energiaárak 2,6 százalékkal nőttek. Ez elsőre kevésnek tűnik, de a víz- és csatornadíj, valamint a szemétszállítás díja két számjegyű növekedést mutatott. Ami tavaly még megmentette a lakosságot a nagyobb sokktól, az az áram és a gáz viszonylagos stabilitása volt.

A Szlovák Nemzeti Bank elemzése szerint a 2026-os év eleje sem hoz megnyugvást. A drágulás motorja idén várhatóan pont az lesz, ami tavaly még nyugodt maradt: a szabályozott energiaárak.

A lakossági távhő, a földgáz és a villamos energia árának emelkedése szinte garantált az év első felében.

Ami viszont reményre ad okot, hogy az élelmiszerárak várhatóan nem fognak elszállni, mivel a világpiaci árak csökkennek, és az ágazatban a bérnyomás is alábbhagyott.

