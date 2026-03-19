Ultimátum – Kezd elfogyi a környék türelme Iránnal szemben

Szaúd-Arábia ha kell, katonai akciót hajt végre Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, válaszul a támadásokra – írja az Al-Dzsazírára hivatkozva a Portfolio. Ami az előzményeket illeti, az izraeli légierő iráni gázmezőt bombázott szerdán, erre reagálva Irán a szomszédok LNG-termináljait vette ostrom alá.

A szaúdi közlés szerint a konfliktust elsősorban diplomáciai úton rendeznék, de ha ez nem elég, jön a hadi válasz. A külügy hozzátette: az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki.

Közben Katar külügyminisztériuma bejelentette: iráni diplomatákat utasítanak ki, köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét. 24 órát adtak nekik, hogy hazamenjenek a háború sújtotta Iránba. Meglátásuk szerint a szakadékban végzi a régió, ha Irán folytatja a támadásokat.