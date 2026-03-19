2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Map Strait of Hormuz and Persian gulf countries
Nyitókép: 200mm/Getty Images

Ultimátum – Kezd elfogyi a környék türelme Iránnal szemben

Az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki – a szaúdi külügy szerint.

Szaúd-Arábia ha kell, katonai akciót hajt végre Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, válaszul a támadásokra – írja az Al-Dzsazírára hivatkozva a Portfolio. Ami az előzményeket illeti, az izraeli légierő iráni gázmezőt bombázott szerdán, erre reagálva Irán a szomszédok LNG-termináljait vette ostrom alá.

A szaúdi közlés szerint a konfliktust elsősorban diplomáciai úton rendeznék, de ha ez nem elég, jön a hadi válasz. A külügy hozzátette: az arab országok türelme nem végtelen, eljött az idő, hogy Irán végre meghallja, amit a szomszédos muszlim államok mondanak neki.

Közben Katar külügyminisztériuma bejelentette: iráni diplomatákat utasítanak ki, köztük a katonai és nemzetbiztonsági attasét. 24 órát adtak nekik, hogy hazamenjenek a háború sújtotta Iránba. Meglátásuk szerint a szakadékban végzi a régió, ha Irán folytatja a támadásokat.

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
 

