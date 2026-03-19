Infostart.hu
2026. március 19. csütörtök
Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Irán fizetőssé tenné a Hormuzi-szoros használatát

Infostart / MTI

A teheráni parlament képviselői kezdeményezték, hogy vezessenek be áthaladási díjakat a hajók számára az Hormuzi-szorosban – jelentette az iráni média.

„A parlamentben olyan terven dolgozunk, amely szerint az országoknak díjat és adót kell fizetniük az Iráni Iszlám Köztársaságnak, ha a Hormuzi-szorost biztonságos útvonalként veszik igénybe" az energia- és árufuvarozás számára - jelentette ki Szomajeh Rafiei teheráni képviselő, akit az ISNA hivatalos hírügynökség idézett.

Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án kirobbantott háború kezdete óta a szénhidrogénszállítás szempontjából stratégiai jelentőségű, a Perzsa-öbölből kivezető szorost Irán lezárta. Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke kedden kijelentette, hogy a szorosban, amelyen a világ nyersolajának és a cseppfolyósított földgáz (LNG) mintegy 20 százaléka halad át,

a helyzet soha nem fog visszatérni a „háború előtti állapotába".

Az elmúlt napokban Irán engedélyezte néhány, általa szövetségesnek tartott ország hajóinak az áthaladást, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ellenségesnek tartott országok hajóit feltartóztatja.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) kétnapos válságértekezletet tart szerdán és csütörtökön Londonban, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy "gyakorlati intézkedéseket" találjon a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolására, ahol jelenleg 20 ezer ember vesztegel mintegy 3200 hajón.

Iránt még ma „történelmi méretű" légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Az Egyesült Államok „az eddigi legnagyobb légicsapás-sorozattal” sújtja Iránt – mondta a Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Úgy fogalmazott: a terv szerint haladnak, és a háború vége Donald Trump döntésén múlik.
 

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?

Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?

A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa, Péni István vitaminjai közé.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Defence Secretary Pete Hegseth says the US's war aims are "unchanged" and "on target" after Donald Trump accused Iran of "unjustifiably" attacking Qatar.

