Irán fizetőssé tenné a Hormuzi-szoros használatát

„A parlamentben olyan terven dolgozunk, amely szerint az országoknak díjat és adót kell fizetniük az Iráni Iszlám Köztársaságnak, ha a Hormuzi-szorost biztonságos útvonalként veszik igénybe" az energia- és árufuvarozás számára - jelentette ki Szomajeh Rafiei teheráni képviselő, akit az ISNA hivatalos hírügynökség idézett.

Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án kirobbantott háború kezdete óta a szénhidrogénszállítás szempontjából stratégiai jelentőségű, a Perzsa-öbölből kivezető szorost Irán lezárta. Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke kedden kijelentette, hogy a szorosban, amelyen a világ nyersolajának és a cseppfolyósított földgáz (LNG) mintegy 20 százaléka halad át,

a helyzet soha nem fog visszatérni a „háború előtti állapotába".

Az elmúlt napokban Irán engedélyezte néhány, általa szövetségesnek tartott ország hajóinak az áthaladást, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ellenségesnek tartott országok hajóit feltartóztatja.

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) kétnapos válságértekezletet tart szerdán és csütörtökön Londonban, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy "gyakorlati intézkedéseket" találjon a Hormuzi-szoros biztonságának szavatolására, ahol jelenleg 20 ezer ember vesztegel mintegy 3200 hajón.