2026. március 19. csütörtök
Veszélybe kerülhet a disznóhús exportja az afrikai sertéspestis terjedése miatt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Drasztikus gyérítés nélkül lehetetlen megfékezni az afrikai sertéspestis terjedését a vaddisznóállományban. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke szerint a helyzet súlyosságát növeli, hogy a vírus terjedését nem korlátozza jelentős földrajzi akadály, így rövid idő alatt újabb területeken is megjelenhet.

Komoly kockázatot jelent Magyarországon az afrikai sertéspestis terjedése. Tavaly novemberben Baranyában azonosítottak fertőzött vaddisznót, az idei évben pedig eddig összesen 385 esetet jelentettek, ebből 110-et Baranyában – mondta az InfoRádióban a Hússzövetség elnöke.

Éder Tamás felidézte, hogy az Afrikai sertéspestis Ukrajna felől érkezett Magyarországra, és elterjedhet egészen Komárom-Esztergom megyéig. „Az elmúlt egy évben új fertőzésről bejelentés azokból az északkeleti megyékből is érkezett, ahol az állomány nagy része kipusztult, de újra felbukkant a betegség, nem tűnt el a régióból – figyelmeztetett.

A baranyai megjelenés Horvátország irányából érkezett, egyelőre csak vaddisznókban mutatták ki a betegséget. „Fennáll a veszély, hogy elindul északra Baranyából a vírus.

Az M7-es autópályáig nincs semmiféle földrajzi gát, a betegség könnyen terjedhet és mozoghat észak felé Baranyába, Somogyba, ahol a vaddisznóállomány jelentős. Drasztikus gyérítés nélkül sehol sem sikerült még másképpen megfékezni a vírust a vaddisznóállományban”

– emelte ki a szervezet elnöke.

Emlékeztetett, hogy azokon a területeken sikerült lokalizálni a vírust és megállítani a terjedést, ahol erőteljesen gyérítették az állományt. „A védekezés nélkül a betegség eljuthat a Közép-Dunántúlra, így az ország kétharmada, háromnegyede olyan terület lesz, ahol valamilyen formában jelen van az afrikai sertéspestis, és a hús külföldre szállítására nem lesz lehetőség. Ha ezek a piacok kiesnek, akkor a 2,9 milliós állomány felesleges lesz Magyarországon” – jelezte Éder Tamás.

A legrosszabb forgatókönyv, ha megjelenik a házi sertésben is a vírus. „Szerencsére ezt eddig elkerültük, és nagyon fontos, hogy a régióban a tenyésztők a maximális védőintézkedéseket tegyék meg, tartsák be a terjedést meggátoló szabályokat, hogy kívül maradjon a betegség. Emellett a vadásztársaságok, hatóságok útmutatásainak megfelelően gyéríteni kell a vaddisznóállományt” – hangsúlyozta a Hússzövetség elnöke.

Éder Tamás felhívta a figyelmet, hogy a vaddisznók leölése nem népszerű intézkedés, a vadásztársaságok potenciális bevételtől esnek el, de megfelelő védekezés nélkül a magyar sertéshús ágazatnak növekedési korlátai lesznek.

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB

Oroszország megerősíti magas rangú katonai vezetőinek védelmét, miután az utóbbi időszakban több merénylet és merényletkísérlet is történt - jelentette ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti

Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

