2026. január 15. csütörtök
Embereket evakuálnak megrongálódott otthonukból egy orosz légitámadásban találatot kapott lakóépületnél a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2025. november 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Kozlov

Volodimir Zelenszkij: energetikai vészhelyzetet hirdetnek Ukrajnában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kijevben két napja nincs áram, miközben nappal is hidegebb van mínusz 10 foknál. Az ukrán parlament Denisz Smihal eddigi védelmi minisztert első miniszterelnök-helyettessé és energiaügyi miniszterré nevezte ki szerdán.

Energetikai vészhelyzetet fognak hirdetni Ukrajnában – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A Telegram-oldalán írt bejegyzésben Zelenszkij hangsúlyozta, hogy „az emberek és közösségek támogatásáért, valamint a gyakorlati kérdések megoldásáért az első miniszterelnök-helyettes, Ukrajna energiaügyi minisztere felel”.

Zelenszkij hozzátette, hogy a hatóságok az áramimport jelentős növelésén dolgoznak.

Közölte azt is, hogy megvizsgálják a távoktatás bevezetésének lehetőségét.

Az elnök bejelentette egy stáb létrehozását is, amelynek feladata az ukrán fővárosban kialakult helyzet koordinálása lesz:

Kijevben második egymást követő nap szünetel az áramellátás. Jelenleg Kijevben a hőmérséklet nappal mínusz 11-12 Celsius-fok, éjszaka pedig mínusz 16-17 fokra csökken.

Zelenszkij utasította a kormányt, hogy készítse elő a kijárási tilalom szabályainak felülvizsgálatát a rendkívüli hideg idejére. A Sztrana című lap szerint a fagyok Ukrajnában mínusz 20 Celsius-fokig erősödnek, és legalább január végéig tartanak.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy növelni kell azoknak a helyeknek a számát, ahol ingyen fel lehet melegedni.

Szerda este felszólalt a parlamentben Mihajlo Fedorov új védelmi miniszter. Elmondta egyebek között, hogy Ukrajnában már kétmillióan kivonták magukat a mozgósítás alól. „Szeretnék realista lenni, nem pedig populista. A védelmi minisztériumot 300 milliárd hrivnya (2300 milliárd forint) hiánnyal vettem át és 2 millió olyan ukrán állampolgárral, aki körözés alatt áll, valamint további 200 ezer olyannal, aki önkényesen elhagyta katonai körletét” – sorolta a tárcavezető.

×