ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.54
usd:
339.66
bux:
121795.19
2026. március 19. csütörtök Bánk, József
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Facebook logója a Like, Love és Share gombokkal.
Nyitókép: Unsplash

Az online cenzúra ügyében a Fidesz beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz európai parlamenti (EP) képviselőcsoportja írásbeli beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében, azt követően, hogy a bizottság bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert – jelentette be Dömötör Csaba, a párt EP-képviselője.

A Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában a politikus közölte: „a rendszer lényege, hogy külső szereplők, aktivistacsoportok, liberális médiumok, úgynevezett tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos Facebook vagy YouTube tartalmakat, amelyeket a közösségimédia cégeknek lejjebb kell sorolniuk”, annak érdekében, hogy korlátozzák azok elérését. Ha pedig ezt nem teszik meg, nem működnek együtt, akkor óriási pénzbüntetésre számíthatnak.

Ezért azt kérik: hozzák nyilvánosságra, hogy Magyarországon mely aktivistacsoportok vesznek részt ebben a tartalomkorlátozó munkában! Vagyis egy listát szeretnének. Továbbá azt kérdezik a bizottságtól: nyilvánosságra hozzák-e, hogy pontosan mely Facebook, vagy YouTube tartalmakat csavartak lejjebb? „Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat” –- mondta Dömötör Csaba.

Kezdőlap    Belföld    Az online cenzúra ügyében a Fidesz beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz

európai unió

facebook

dömötör csaba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

A közel-keleti konfliktus miatti energiaár-robbanás a mezőgazdaságra is hat. Az erőteljes gépesítés miatt az ágazatnak jelentős a dízeligénye, aminek az ára már megugrott. De a drágulás a műtrágya esetében is jelentkezhet. Mindez pedig megjelenhet az élelmiszerárakban is – figyelmeztetett az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Érdekes módon szúrt le a forint

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről

A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 19:01
Borul a forgalmi rend Zuglóban – nehéz napok jönnek
2026. március 19. 18:31
Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János
×
×