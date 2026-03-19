Az online cenzúra ügyében a Fidesz beadványt nyújt be az Európai Bizottsághoz

A Facebookra csütörtökön feltöltött videónyilatkozatában a politikus közölte: „a rendszer lényege, hogy külső szereplők, aktivistacsoportok, liberális médiumok, úgynevezett tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos Facebook vagy YouTube tartalmakat, amelyeket a közösségimédia cégeknek lejjebb kell sorolniuk”, annak érdekében, hogy korlátozzák azok elérését. Ha pedig ezt nem teszik meg, nem működnek együtt, akkor óriási pénzbüntetésre számíthatnak.

Ezért azt kérik: hozzák nyilvánosságra, hogy Magyarországon mely aktivistacsoportok vesznek részt ebben a tartalomkorlátozó munkában! Vagyis egy listát szeretnének. Továbbá azt kérdezik a bizottságtól: nyilvánosságra hozzák-e, hogy pontosan mely Facebook, vagy YouTube tartalmakat csavartak lejjebb? „Egyszerű kérdések, várjuk a válaszokat” –- mondta Dömötör Csaba.