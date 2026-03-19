Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

Magyarország nem hajlandó támogatni az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, amíg az olajszállítások újra nem indulnak a Barátság kőolajvezetéken, így patthelyzet alakult ki a brüsszelben zajló uniós csúcstalálkozón – írta az Euractiv, a Politico és az Eurológus is.

A vezetők hiába fokozták a nyomást, Magyarország mellett Szlovákia sem fogadta el a zárókövetkeztetést, így annak csak 25 aláírója lett csütörtökön.

Ausztria azzal érvelt, hogy „létfontosságú” betartani a megállapodást, Franciaország arra kérte Budapestet, hogy „tartsa be a szavát”, Belgium pedig hangsúlyozta, hogy mivel a hitelről decemberben „politikailag döntöttek”, a folyósítást „végre kell hajtani”. Svédország a magyar kormányzat elutasítását „elfogadhatatlannak” nevezte, míg Lettország hangsúlyozta, hogy „Ukrajnának valóban szüksége van a 90 milliárd euróra”, mivel Kijev várhatóan áprilisban kifogy a pénzből.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök elhatárolódott: „Nem fogok Orbánról nyilatkozni” – mondta a Patrióták Európáért csoportbeli kollégájáról, mivel „ez az ő ügye, nem az enyém” – tudósított az Euractiv.

Diplomaták szerint Franciaország és Németország viszonylag visszafogott maradt, a kisebb tagállamokra hagyták a legerőteljesebb üzenetek megfogalmazását. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta Orbán Viktornak, hogy a hitelügylet blokkolása elfogadhatatlan.

Orbán Viktor mindezekre válaszul kifejtette: „a magyar álláspont nagyon egyszerű. Készek vagyunk támogatni Ukrajnát, amikor megkapjuk az olajat, amelyet ők blokkolnak.”

Horvátország mindeközben visszautasította a Barátság-vezeték zavarai miatti aggodalmakat, ragaszkodva ahhoz, hogy már léteznek alternatív ellátási útvonalak, ilyen az Adria-vezeték is.

Az Euractiv emlékeztet: nehéz helyzetbe került ezzel az EU, és felmerült a kérdés, hogy a 25 vezető vajon megkerüli-e Magyarországot.

„Vannak alternatívák” – vélekedett korábban Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője, hozzátéve, hogy meg kell várni, mi lesz az EU-csúcson. Belga részről is elhangzott, hogy van egy B terv, de „nem hiszem, hogy okos dolog róla beszélni.”

Ezzel le is zárult a tanácskozás Ukrajnáról szóló része, a közel-keleti háború ügyével folytatódott az ebéd után a megbeszélés.