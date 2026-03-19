2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. március 19-én. A kormányfõ mellett Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezetõ államtitkár (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

Infostart

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját”, pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.

Magyarország nem hajlandó támogatni az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelt, amíg az olajszállítások újra nem indulnak a Barátság kőolajvezetéken, így patthelyzet alakult ki a brüsszelben zajló uniós csúcstalálkozón – írta az Euractiv, a Politico és az Eurológus is.

A vezetők hiába fokozták a nyomást, Magyarország mellett Szlovákia sem fogadta el a zárókövetkeztetést, így annak csak 25 aláírója lett csütörtökön.

Ausztria azzal érvelt, hogy „létfontosságú” betartani a megállapodást, Franciaország arra kérte Budapestet, hogy „tartsa be a szavát”, Belgium pedig hangsúlyozta, hogy mivel a hitelről decemberben „politikailag döntöttek”, a folyósítást „végre kell hajtani”. Svédország a magyar kormányzat elutasítását „elfogadhatatlannak” nevezte, míg Lettország hangsúlyozta, hogy „Ukrajnának valóban szüksége van a 90 milliárd euróra”, mivel Kijev várhatóan áprilisban kifogy a pénzből.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök elhatárolódott: „Nem fogok Orbánról nyilatkozni” – mondta a Patrióták Európáért csoportbeli kollégájáról, mivel „ez az ő ügye, nem az enyém” – tudósított az Euractiv.

Diplomaták szerint Franciaország és Németország viszonylag visszafogott maradt, a kisebb tagállamokra hagyták a legerőteljesebb üzenetek megfogalmazását. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta Orbán Viktornak, hogy a hitelügylet blokkolása elfogadhatatlan.

Orbán Viktor mindezekre válaszul kifejtette: „a magyar álláspont nagyon egyszerű. Készek vagyunk támogatni Ukrajnát, amikor megkapjuk az olajat, amelyet ők blokkolnak.”

Horvátország mindeközben visszautasította a Barátság-vezeték zavarai miatti aggodalmakat, ragaszkodva ahhoz, hogy már léteznek alternatív ellátási útvonalak, ilyen az Adria-vezeték is.

Az Euractiv emlékeztet: nehéz helyzetbe került ezzel az EU, és felmerült a kérdés, hogy a 25 vezető vajon megkerüli-e Magyarországot.

„Vannak alternatívák” – vélekedett korábban Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője, hozzátéve, hogy meg kell várni, mi lesz az EU-csúcson. Belga részről is elhangzott, hogy van egy B terv, de „nem hiszem, hogy okos dolog róla beszélni.”

Ezzel le is zárult a tanácskozás Ukrajnáról szóló része, a közel-keleti háború ügyével folytatódott az ebéd után a megbeszélés.

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját", pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. A Pentagon 200 milliárd dollárnyi plusz forrást kért a Kongresszustól a háború és annak hatásainak finanszírozásához.

A világ legnépszerűbb úti céljai 2026-ra sorra vezették be azokat a szigorításokat, amelyek közvetlenül megdrágítják az utazást:

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

2026. március 19. 15:36
Irán fizetőssé tenné a Hormuzi-szoros használatát
2026. március 19. 15:03
Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint
