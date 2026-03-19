Drámai jelentés: ütött a gleccserek órája Németországban

A Bajor-Alpokban található Blaueis és Watzmann gleccserek egyaránt körülbelül 45 százalékot veszítettek felszínükből 2023 és 2025 között – derült ki Wilfried Hagg geográfus, a Müncheni Alkalmazott Tudományok Egyetemének munkatársa és Christoph Mayer gleccserkutató, a Bajor Tudományos Akadémia (BAdW) munkatársa által végzett felmérésből.

A kutatók csütörtökön publikált eredményei szerint összesen egymillió köbméter jég olvadt el, a jég vastagsága pedig azt is megmutatja, hogy a gleccserek visszahúzódása felgyorsult. A jég vastagsága átlagosan évi 1,6 méterrel csökkent, jóval nagyobb ütemben, mint 2018 és 2023 között. A gleccserek visszahúzódásának üteme az elmúlt években megduplázódott – emelte ki Christoph Mayer.

A Berchtesgaden városa mellett fekvő két gleccser hamarosan már nem is lesz többé gleccserként kategorizálható, ez bármelyik évben megtörténhet.

A legstabilabb a bajorországi Zugspitze régióban található Höllentalferner gleccser maradt, akárcsak a korábbi években: területének mindössze 9 százalékát veszítette el. Lavinák táplálják, és magas sziklafalak védik az erős napfénytől. Feltehetően egészen a 2030-as évekig gleccserként lehet majd kategorizálni, utolsóként Németországban.

A 2962 méter magas Zugspitze alatti Nördlicher Schneeferner gleccsert súlyosan veszélyezteti a klímaválság, valószínűleg az évtized végére eltűnik. Területe már több mint a felére csökkent 1980 és 2023 között, most pedig két év alatt a negyedével zsugorodott.