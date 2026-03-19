Drámai jelentés: ütött a gleccserek órája Németországban

Infostart / MTI

A 2030-as években elolvadnak Németország megmaradt gleccserei is, miután az utolsó négy gleccser mindössze két év alatt elvesztette felszínének több mint a negyedét – közölték német kutatók a szombati gleccserek világnapja kapcsán.

A Bajor-Alpokban található Blaueis és Watzmann gleccserek egyaránt körülbelül 45 százalékot veszítettek felszínükből 2023 és 2025 között – derült ki Wilfried Hagg geográfus, a Müncheni Alkalmazott Tudományok Egyetemének munkatársa és Christoph Mayer gleccserkutató, a Bajor Tudományos Akadémia (BAdW) munkatársa által végzett felmérésből.

A kutatók csütörtökön publikált eredményei szerint összesen egymillió köbméter jég olvadt el, a jég vastagsága pedig azt is megmutatja, hogy a gleccserek visszahúzódása felgyorsult. A jég vastagsága átlagosan évi 1,6 méterrel csökkent, jóval nagyobb ütemben, mint 2018 és 2023 között. A gleccserek visszahúzódásának üteme az elmúlt években megduplázódott – emelte ki Christoph Mayer.

A Berchtesgaden városa mellett fekvő két gleccser hamarosan már nem is lesz többé gleccserként kategorizálható, ez bármelyik évben megtörténhet.

A legstabilabb a bajorországi Zugspitze régióban található Höllentalferner gleccser maradt, akárcsak a korábbi években: területének mindössze 9 százalékát veszítette el. Lavinák táplálják, és magas sziklafalak védik az erős napfénytől. Feltehetően egészen a 2030-as évekig gleccserként lehet majd kategorizálni, utolsóként Németországban.

A 2962 méter magas Zugspitze alatti Nördlicher Schneeferner gleccsert súlyosan veszélyezteti a klímaválság, valószínűleg az évtized végére eltűnik. Területe már több mint a felére csökkent 1980 és 2023 között, most pedig két év alatt a negyedével zsugorodott.

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB

Oroszország megerősíti magas rangú katonai vezetőinek védelmét, miután az utóbbi időszakban több merénylet és merényletkísérlet is történt - jelentette ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti

Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

2026. március 19. 08:12
Így ismerhetjük fel az MI-generált képeket
2026. március 19. 07:12
Súlyosabb egészségügyi következményei is lehetnek az inzulinrezisztenciának, mint korábban gondolták
