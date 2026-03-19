A Nézőpont emelkedő Fidesz-aktivitást, a 21 Kutatóközpont mindkét pártnak stabil „hazai” előnyt mért

A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült Nézőpont-felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye a tartalékai mozgósítására.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla), ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmébe közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak.

A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint, a jobboldal előnyének növekedésének kulcsát a mozgósításban és a napirendben látják.

A „legvalószínűbb listás eredmény” meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vettük figyelembe.

21 Kutatóközpont: a saját bázisán stabil mindkét nagy párt előnye

A 21 kutatóközpont felmérése szerint a 40 év alattiaknál mindössze 15 százalék körüli a Fidesz-KDNP támogatottsága a megkérdezettek körében, míg a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők és a nyugdíjasok között egyértelmű a kormánypártok fölénye. A 24.hu felkérésére, március elején készült kutatásból az is kiderül, hogy a 30 éven aluliak körében 65 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.

Róna Dániel, a kutatóközpont igazgatója szerint egymással összefüggő tendenciák figyelhetők meg, hiszen például az idősebbek között több az alapfokú végzettségű, míg a fiatalabbak között több a diplomás. Budapesten magasabb a lakosság átlagos iskolai végzettsége, mint a kistelepüléseken. Úgy látja, a kormánypárt részéről van egy tudatos törekvés arra, hogy olyan csoportokat szólítson meg, amelyek körében amúgy is népszerű. „Ez a médiafogyasztással is összefügg, az idősebb állampolgárok nagyobb arányban hagyatkoznak a tévére, míg a fiatalabbak nagyobb arányban a közösségi médiára és az internetre” – tette hozzá.

A kutatás alapján a teljes népességen belül a férfiak körében 49 százalékos a Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatottsága, míg a Fideszé mindössze 25 százalék. A nők körében viszont a Fidesz vezet 34 százalékos eredménnyel, a Tisza Párt 5 százalékponttal van lemaradva.

Ennek egyik oka Róna Dániel szerint az, hogy politikai érdeklődés szerint is nagyon erős az összefüggés: minél inkább érdekel valakit a politika, annál valószínűbb, hogy a Tiszára szavaz, és a nőket kevésbé érdekli (vagy kevesebb idejük van rá), a férfiakat pedig jobban. Emellett megemlítette, hogy a nők átlagos várható élettartama is magasabb, a 65 év fölötti korcsoportban több mint 60 százalék a nők aránya, és ebben a korcsoportban a legnépszerűbb a Fidesz. Lehetnek természetesen politikai okai is az eltérésnek: a családtámogatásban a kutatóközpont vezetője szerint mintha a kormánypárt tudatosan a nőknek próbálna kedvezni, és lehet, hogy ez csapódik le az adatokban.

Róna Dániel azt is elmondta, hogy az adataik szerint kétszer olyan népszerű a Mi Hazánk a férfiak körében, mint a nőknél, az arány 6 és 3 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében arányuk egyforma, 1-1 százalék, míg a DK-nál 2 százalék a nők és 1 százalék a férfiak aránya. A 21 kutatóközpont felmérése szerint a teljes lakosság körében 8 százalékpontos, a részvételüket biztosra ígérők körében pedig 14 százalékpontos a Tisza Párt előnye a kormánypártokkal szemben.

