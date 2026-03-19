2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Aláírásukkal jóváhagyják az országos nemzetiségi választás szavazólapjait mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjai a testület ülésén 2024. május 15-én. A testület jóváhagyta az országos nemzetiségi választás szavazólapjait. A nemzetiségi listás szavazólapon a listák az NVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek, kivéve annál az öt nemzetiségnél (a bolgárnál, a németnél, az örménynél, a szlováknál és a szlovénnél), ahol csak egy listát jelentettek be.
A Nézőpont emelkedő Fidesz-aktivitást, a 21 Kutatóközpont mindkét pártnak stabil „hazai” előnyt mért

A március 15-ei rendezvények után készített kutatást a Fidesz-tábor aktivitásáról és a pártok támogatottságáról a Nézőpont Intézet. A 21 Kutatóközpont a férfiak-nők, illetve a fiatalok-idősek preferenciáját mérte a pártok támogatása mellett.

A Békemenet és a Tisza rendezvénye után készült Nézőpont-felmérés a Fidesszel szimpatizálók aktivitásának növekedését mutatja. Az előző kutatással összevetve 86-ról 92 százalékra emelkedett a kormánypárti szimpatizánsok részvételi hajlandósága. Mivel a Tisza-tábor már eddig is hiperaktív volt (98 százalékuk mondta, hogy biztosan részt fog venni a választáson), a várakozásoknak megfelelően a kampány célegyeneséhez közeledve a kormánypártoknak volt nagyobb esélye a tartalékai mozgósítására.

Szintén a kormányoldalnak kedvező fejlemény, hogy az elmúlt két hétben az Ukrajnával kapcsolatos ügyek dominálták a kampányt és a közbeszédet is. Ahogy azt a Nézőpont Intézet múlt vasárnap publikált kutatása megmutatta, Zelenszkij elnök magyarországi népszerűsége alacsony (a magyarok 64, a Tisza-szavazók 34 százaléka van negatív véleménnyel róla), ezért személyes bekapcsolódása a magyar pártok küzdelmébe közvetetten a kormánypártokat segítette. Mindez nem ártott a Tisza Pártnak, de használt a kormányoldalnak.

A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye április 12-én 46, a Tisza-lista eredménye 40 százalék lehet a Nézőpont Intézet felmérése szerint, a jobboldal előnyének növekedésének kulcsát a mozgósításban és a napirendben látják.

A „legvalószínűbb listás eredmény” meghatározása során az összes aktív pártválasztó bevallott és a többi aktív választó statisztikai módszerekkel beazonosított véleményét vettük figyelembe.

21 Kutatóközpont: a saját bázisán stabil mindkét nagy párt előnye

A 21 kutatóközpont felmérése szerint a 40 év alattiaknál mindössze 15 százalék körüli a Fidesz-KDNP támogatottsága a megkérdezettek körében, míg a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők és a nyugdíjasok között egyértelmű a kormánypártok fölénye. A 24.hu felkérésére, március elején készült kutatásból az is kiderül, hogy a 30 éven aluliak körében 65 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.

Róna Dániel, a kutatóközpont igazgatója szerint egymással összefüggő tendenciák figyelhetők meg, hiszen például az idősebbek között több az alapfokú végzettségű, míg a fiatalabbak között több a diplomás. Budapesten magasabb a lakosság átlagos iskolai végzettsége, mint a kistelepüléseken. Úgy látja, a kormánypárt részéről van egy tudatos törekvés arra, hogy olyan csoportokat szólítson meg, amelyek körében amúgy is népszerű. „Ez a médiafogyasztással is összefügg, az idősebb állampolgárok nagyobb arányban hagyatkoznak a tévére, míg a fiatalabbak nagyobb arányban a közösségi médiára és az internetre” – tette hozzá.

A kutatás alapján a teljes népességen belül a férfiak körében 49 százalékos a Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatottsága, míg a Fideszé mindössze 25 százalék. A nők körében viszont a Fidesz vezet 34 százalékos eredménnyel, a Tisza Párt 5 százalékponttal van lemaradva.

Ennek egyik oka Róna Dániel szerint az, hogy politikai érdeklődés szerint is nagyon erős az összefüggés: minél inkább érdekel valakit a politika, annál valószínűbb, hogy a Tiszára szavaz, és a nőket kevésbé érdekli (vagy kevesebb idejük van rá), a férfiakat pedig jobban. Emellett megemlítette, hogy a nők átlagos várható élettartama is magasabb, a 65 év fölötti korcsoportban több mint 60 százalék a nők aránya, és ebben a korcsoportban a legnépszerűbb a Fidesz. Lehetnek természetesen politikai okai is az eltérésnek: a családtámogatásban a kutatóközpont vezetője szerint mintha a kormánypárt tudatosan a nőknek próbálna kedvezni, és lehet, hogy ez csapódik le az adatokban.

Róna Dániel azt is elmondta, hogy az adataik szerint kétszer olyan népszerű a Mi Hazánk a férfiak körében, mint a nőknél, az arány 6 és 3 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében arányuk egyforma, 1-1 százalék, míg a DK-nál 2 százalék a nők és 1 százalék a férfiak aránya. A 21 kutatóközpont felmérése szerint a teljes lakosság körében 8 százalékpontos, a részvételüket biztosra ígérők körében pedig 14 százalékpontos a Tisza Párt előnye a kormánypártokkal szemben.

Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

Terjed a halálos vírus Angliában, nem sikerült megfékezni

Huszonhétre nőtt az agyhártyagyulladásos megbetegedések száma Délkelet-Angliában. A hatóságok szerint még korai lenne kijelenteni, hogy a járványt sikerült megfékezni, írja a Reuters.

Vakarhatja fejét a szövetségi kapitány: nehéz választása, de kit rakjon be a csapatba?

A szövetségi kapitány döntései komoly jelzésértékkel bírnak arra nézve, hogy ki utazhat az Egyesült Államokba az angol labdarúgók közül.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

