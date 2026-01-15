ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök
Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Donald Tusk: decemberben több kibertámadás érte a lengyel energetikai infrastruktúrát

Infostart / MTI

Tavaly decemberben több, feltehetőleg orosz hátterű kibertámadás érte a lengyel energetikai infrastruktúrát, emiatt félmillió ember maradhatott volna fűtés nélkül - jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.

Tusk azt követően nyilatkozott a média képviselőinek, hogy az energiabiztonságért felelős intézmények vezetőivel egyeztetett.

Aláhúzta: a decemberi kibertámadások helyi jellegűek voltak, nem veszélyeztették az egész lengyel energetikai rendszert, és nem állt fenn a teljes áramszünet veszélye. Egyebek mellett két hőerőművet érintettek, és a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia elosztását biztosító rendszert is megcélozták.

Ha a támadás sikeres lett volna, akár 500 ezer ember maradhatott volna fűtés nélkül - mondta el Tusk.

Hozzátette: nincs "egyértelmű bizonyíték, de számos jel utal arra, hogy ezeket a támadásokat az orosz titkosszolgálatokhoz közvetlenül kapcsolódó csoportok készítették elő", amiről ő viszont "nem szeretne spekulálni". "Inkább nincsenek kétségeink az ihletet adó forrásokról" - fogalmazott Tusk, megjegyezve: figyelembe véve a megzavarás jellegét, "nem zárható ki, hogy részt vett benne a Lengyelországgal szemben ellenséges állam".

A kormányfő aláhúzta: szükség van további védelmi intézkedések előkészítésére az energetika terén. Felidézte: a lengyel parlamenti alsóház jelenleg egy, a nemzeti kiberbiztonsági rendszerről szóló törvénytervezeten dolgozik. Ennek megszavazása után a kormánykoalíció arra fogja kérni a felsőházat, hogy módosítások nélkül hagyja jóvá a törvényt, és Karol Nawrocki elnököt is felszólítják, hogy a jogszabályt "haladéktalanul írja alá" - mondta el Tusk.

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter múlt héten közölte: a lengyel energetikai rendszert idén is érték kibertámadások, tárcája ezért az energetikai infrastruktúra kibernetikai részének korszerűsítését tervezi.

lengyelország

kibertámadás

donald tusk

energetika

