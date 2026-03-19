Sorozatos szeméremsértés a HÉV-en

Kétrendbeli szeméremsértés vétsége miatt 3 év fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélt egy többszörös visszaeső férfit a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) – közölte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya.

Az ítélet szerint a terhelt két alkalommal – egy esetben egy kiskorú jelenlétében – követte el a bűncselekményt.

A bíróság a férfit a főbüntetés mellett végleges hatállyal eltiltott bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, továbbá ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A büntetés kiszabásánál a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott egészségi állapotát, a terhére értékelte azonban, hogy tettét egy esetben kiskorú sérelmére, különös visszaesőként követte el. Miután az ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezett, az nem jogerős.