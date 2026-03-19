2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Sorozatos szeméremsértés a HÉV-en

Infostart / MTI

A több alkalommal, ráadásul egyszer kiskorú jelenlétében követett el szeméremsértést a HÉV-en.

Kétrendbeli szeméremsértés vétsége miatt 3 év fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélt egy többszörös visszaeső férfit a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) – közölte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék Sajtóosztálya.

Az ítélet szerint a terhelt két alkalommal – egy esetben egy kiskorú jelenlétében – követte el a bűncselekményt.

A bíróság a férfit a főbüntetés mellett végleges hatállyal eltiltott bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, továbbá ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A büntetés kiszabásánál a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott egészségi állapotát, a terhére értékelte azonban, hogy tettét egy esetben kiskorú sérelmére, különös visszaesőként követte el. Miután az ítélet ellen a vádlott és védője is fellebbezett, az nem jogerős.

budapest

bíróság

hév

kiskorú veszélyeztetése

szatír

szeméremsértő

visszaeső

fegyházbüntetés

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB

Döbbenetes nyilatkozatot tett az olimpiai bronzérmes evezős: súlyos állapotban volt, de évekig normálisnak gondolta

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

