Igent mondott az EU-nak Ukrajna – a nap hírei

Az Európai Unió technikai támogatást és pénzügyi segítséget ajánlott fel Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték helyreállítására, amit Ukrajna elfogadott – közölte az Európai Bizottság. Az ukrán elnök azt mondta: arra számít, hogy körülbelül másfél hónapon belül a Brodi-szivattyútelepen helyreáll a műszaki kapacitás.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában úgy reagált: amíg nincs olaj, nincs pénz. Vagyis a magyar kormány továbbra sem támogatja 90 milliárd euró folyósítását Ukrajnának.

Már több mint 70 milliárd forintra érkezett pályázat az Energetikai otthonfelújítási programban. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. Eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot.

Elfogyott a Demján Sándor Program szabad felhasználású forgóeszköz-finanszírozásának emelt, 50 milliárd forintos kerete – közölte az EXIM. A 100 milliárdos forgóeszköz-finanszírozási csomag másik fele továbbra is elérhető, de kizárólag új beruházási hitelek mellé igényelhető.

Harminc új munkahelyet hozott létre a HI-LEX japán autóipari beszállító cég 2,5 milliárd forintnyi értékű beruházása Rétságon - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A japán tulajdonosi hátterű autóipari beszállító fejlesztéséhez a kormány 450 millió forint támogatást nyújtott.

Egyeztetést kezdeményezett a köznevelésben dolgozó, nem pedagógus munkavállalók bérrendezéséről a kormánnyal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A belügyminiszter Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt jelölte ki az egyeztetésre, amelynek első fordulója ma kezdődött.

A miniszterelnök javaslatára újabb 6 évre Rigó Csaba Balázst nevezte ki a Gazdasági Versenyhivatal elnökének a köztársasági elnök. A versenyhatóság vezetőjének mandátuma csak a választások után járt volna le.

Megkezdte a szavazási levélcsomagok postázását a levélben szavazóknak a Nemzeti Választási Iroda. Az áprilisi országgyűlési választásra tegnapig mintegy 489 ezer ember regisztrált, a regisztráció határideje holnap délután 4-kor jár le.

Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani Magyarországot a háborún - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke Egerben, a kormánypártok választási nagygyűlésén. Azt kérte, hogy olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, nem zsarolható, nem helyezhető nyomás alá és eddig is bizonyította, csak és kizárólag a magyar emberek érdekét követi, ha a háború kérdéséről van szó.

A Tiszának nekünk nem szavazógombjaink lesznek a parlamentben, hanem valódi képviselői, akik mindent meg fognak tenni azért, hogy térségüknek a lehető legtöbb támogatást elhozzák – jelentette ki Magyar Péter Pártelnök Tisza. Azt hangsúlyozta, hogy a választás nem Zelenszkijről vagy Putyinról szól, hanem az elmúlt 16 év teljesítményéről. Hozzátette: a magyar történelmet, nem Brüsszelben, Moszkvában vagy Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon.

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény címén feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a Magyarországon lefoglalt pénzszállítmány miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen. Jogellenes fogvatartás miatt jogi eljárást kezdeményeztek az ukrán pénzszállítók is, akik keresetlevelet nyújtottak be a kiutasító határozat megsemmisítésére.

A NATO-szövetségesek többsége nem akar részt venni az Egyesült Államok Irán elleni katonai műveletében - közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta: az amerikaiak megvédik szövetségeiket, de ők nem tesznek Amerikáért semmit, különösen szükséghelyzetben.

Lemondott az amerikai Nemzeti Terrorizmusellenes Központ vezetője. Joseph Kent szerint Irán nem jelentett veszélyt az Egyesült Államokra. Szerinte Washington Izrael nyomására indította a támadást, ami nem szolgálja az amerikaiak érdekét.

Emelkednek az európai gázárak a közel-keleti feszültség miatt. Az amszterdami TTF gáztőzsdén az áprilisi szállítású gáz ára 2,5 százalékkal nőtt, és átlépte az 52 eurót megawatt-óránként.

Izraeli támadásban megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát. Irán részéről egyelőre nem érkezett megerősítés, de ha ez megtörténik, a Nemzetbiztonsági Tanács titkára lesz a legmagasabb rangú iráni tisztviselő, akit megöltek a háború első napján a legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah után.

Irakban dróntámadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét hajnalban, a légvédelem azonban több támadó eszközt megsemmisített. A lelőtt drónok repeszei a nagykövetség területére hullottak, személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Málta nemzetközi segítséget kér egy sodródó orosz tartályhajó miatt. A hajó a Földközi-tengeren sodródik, miután feltételezések szerint ukrán dróntámadás érte. A tanker cseppfolyósított földgázt és mintegy 700 tonna üzemanyagot szállít, jelenleg körülbelül 54 tengeri mérföldre Málta partjaitól.

Moszkva kész segítséget nyújtani Havannának – közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov elmondta: Oroszország az erejéhez mérten minden támogatást megadna Havanna számára, ahol súlyos humanitárius problémák alakultak ki, főként az amerikai olajembargó miatt.

Meredeken romlottak a gazdasági várakozások Németországban és az euróövezetben – közölte a ZEW gazdaságkutató intézet. A német gazdasági hangulatindex márciusban mínusz 0,5 pontra zuhant a februári plusz 58 pontról.

Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, hogy a rakéták 200–400 kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű fegyverek, és MiG–29-es gépekről indíthatók.