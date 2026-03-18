Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök

Az erről szóló kormányhatározatot szerdán fogadta el a kabinet, az országban néhány héttel ezelőtt bevezetett kőolaj-szükséghelyzettel összefüggésben, illetve azokra a hivatalos közlésekre reagálva, amelyek szerint az ország északi régióiban ellátási gondok merültek fel a jelentős mértékű üzemanyag-vásárlási turizmus miatt, aminek hátterében a dízel üzemanyag szlovákiai, illetve lengyelországi ára közti különbség áll.

"Olyan helyzet állt elő, hogy Szlovákia északi részén több tucat benzinkút szó szerint kiszáradt, mert Lengyelországhoz képest az árak lényegesen alacsonyabbak. (…) Ez instabilitást eredményezett, és ezért hoztuk meg a korlátozásokra vonatkozó döntést, amely viszonylag extrém, de valószínűleg más megoldás nincs is ebben a helyzetben, amikor Zelenszkij úr ennyire segítségünkre van" - jelentette ki a határozat kapcsán Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. Robert Fico bejelentette azt is, hogy a csütörtökön Brüsszelben kezdődő EU-csúcson nem készül megszavazni az Ukrajnát érintő határozatot, mivel abból valószínűleg kimarad a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos problémák megoldását sürgető említés.

Szlovákiában a kormány még februárban vezetett be kőolaj-szükséghelyzetet, miután januárban az ukrajnai háború összefüggésében leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, amelyet az ukrán fél azóta nem hajlandó újraindítani, bár a szállítás szlovák és magyar szakértők véleménye szerint műszaki szempontból lehetséges. A kőolaj-szükséghelyzet bevezetését követően az ország állami tartalékalapjából kezdték meg a pozsonyi kőolajfinomító szükségleteinek ellátását.

A dízel üzemanyagra vonatkozó korlátozás sarokpontja, hogy bevezetését követően korlátozzák kivitelét az országból, illetve a benzinkutaknál a gépkocsik már csak az autó üzemanyagtartályába, és azon felül legfeljebb egy 10 literes tartályba tankolhatnak. Ezenkívül az alkalmankénti tankolás maximális mennyiségét 400 euró értékű árplafonhoz is kötik.

Az intézkedés értelmében a benzinkutakon a dízel esetében eltérő árszintet alkalmaznak a szlovákiai, illetve a külföldön regisztrált gépkocsik számára. Utóbbiak esetében a dízel árát az osztrák, a cseh és a lengyel árak aktuális átlagából számolják majd ki.

A dízel üzemanyagra vonatkozó korlátozás a kormány közlése szerint azt követően lép érvénybe, hogy a határozat megjelenik a törvénytárban, vagyis valószínűleg már csütörtökön vagy pénteken, és egyelőre 30 napig lesz hatályos, azzal, hogy a kabinet kilátásba helyezte az intézkedés meghosszabbításának lehetőségét.