ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.7
usd:
343.27
bux:
122255.73
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Töltőpisztoly és benzinkanna stilizált neonszerű képe / Red canister. Fueling gasoline or diesel vector web banner.
Nyitókép: Oleksandr HrutsGetty Images

Üzemanyag: drámai bejelentést tett a szlovák miniszterelnök

Infostart / MTI

Ideiglenes korlátozásokat vezetnek be Szlovákiában az alkalmanként tankolható dízel üzemanyag mennyiségére, valamint kivitelére vonatkozóan, és különböző árszintet állapítanak meg a szlovákiai, illetve a külföldi gépkocsik számára – jelentette be Robert Fico miniszterelnök a pozsonyi kormány szerdai ülése után.

Az erről szóló kormányhatározatot szerdán fogadta el a kabinet, az országban néhány héttel ezelőtt bevezetett kőolaj-szükséghelyzettel összefüggésben, illetve azokra a hivatalos közlésekre reagálva, amelyek szerint az ország északi régióiban ellátási gondok merültek fel a jelentős mértékű üzemanyag-vásárlási turizmus miatt, aminek hátterében a dízel üzemanyag szlovákiai, illetve lengyelországi ára közti különbség áll.

"Olyan helyzet állt elő, hogy Szlovákia északi részén több tucat benzinkút szó szerint kiszáradt, mert Lengyelországhoz képest az árak lényegesen alacsonyabbak. (…) Ez instabilitást eredményezett, és ezért hoztuk meg a korlátozásokra vonatkozó döntést, amely viszonylag extrém, de valószínűleg más megoldás nincs is ebben a helyzetben, amikor Zelenszkij úr ennyire segítségünkre van" - jelentette ki a határozat kapcsán Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte. Robert Fico bejelentette azt is, hogy a csütörtökön Brüsszelben kezdődő EU-csúcson nem készül megszavazni az Ukrajnát érintő határozatot, mivel abból valószínűleg kimarad a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos problémák megoldását sürgető említés.

Szlovákiában a kormány még februárban vezetett be kőolaj-szükséghelyzetet, miután januárban az ukrajnai háború összefüggésében leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, amelyet az ukrán fél azóta nem hajlandó újraindítani, bár a szállítás szlovák és magyar szakértők véleménye szerint műszaki szempontból lehetséges. A kőolaj-szükséghelyzet bevezetését követően az ország állami tartalékalapjából kezdték meg a pozsonyi kőolajfinomító szükségleteinek ellátását.

A dízel üzemanyagra vonatkozó korlátozás sarokpontja, hogy bevezetését követően korlátozzák kivitelét az országból, illetve a benzinkutaknál a gépkocsik már csak az autó üzemanyagtartályába, és azon felül legfeljebb egy 10 literes tartályba tankolhatnak. Ezenkívül az alkalmankénti tankolás maximális mennyiségét 400 euró értékű árplafonhoz is kötik.

Az intézkedés értelmében a benzinkutakon a dízel esetében eltérő árszintet alkalmaznak a szlovákiai, illetve a külföldön regisztrált gépkocsik számára. Utóbbiak esetében a dízel árát az osztrák, a cseh és a lengyel árak aktuális átlagából számolják majd ki.

A dízel üzemanyagra vonatkozó korlátozás a kormány közlése szerint azt követően lép érvénybe, hogy a határozat megjelenik a törvénytárban, vagyis valószínűleg már csütörtökön vagy pénteken, és egyelőre 30 napig lesz hatályos, azzal, hogy a kabinet kilátásba helyezte az intézkedés meghosszabbításának lehetőségét.

szlovákia

dízel

korlátozások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

Donald Trump amerikai elnök felszólította szövetségeseit, hogy katonai erővel segítsék a Hormuzi-szoros blokádjának feloldását. Az InfoRádió mindennek a világpolitikára gyakorolt hatásairól kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársát.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A szerdai nap még jó hangulatban indult a tőzsdéken, délutánra azonban látványos hangulatromlás figyelhető meg, miután arról érkeztek hírek, hogy Izrael Irán legnagyobb gázlétesítményét bombázta. Az események hatására lefordultak a tőzsdék, kilőtt az olaj és a gáz ára, és nyomás alá került az arany. A magyar tőzsde is lefordult a nap elején látott emelkedéséből. Este a Fed a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot, viszont az előrejelzésen jócskán módosítottak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kihúzták a Skandináv lottó 12. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Qatar's Ras Laffan refinery was among a list of sites Iran threatened would be targets after an earlier attack on its South Pars gas field facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 20:13
Új fegyverrendszerrel páncélozza magát Törökország az iráni fenyegetés miatt
2026. március 18. 18:42
Hókotrásban világszínvonalúak vagyunk
×
×