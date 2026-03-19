2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Vlagyimir Putyin újraválasztott orosz elnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel talákozik Moszkvában 2024. március 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

Jó ideje nem mutatkozik Vlagyimir Putyin – ez lehet az oka

Moszkva egy iráni összefüggéssel magyarázhatja az okot. Viszont ez az eltűnés sem számít különlegesnek az elmúlt hónapok eseményeinek tükrében.

Több beszámoló szerint március 9. óta nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben. Mint a Portfolio az ukrán RBK-ra hivatkozva írja, akár meg is lehet a magyarázat. Orosz források szerint idén ez az eddigi egyik leghosszabb eltűnése. Az azóta eltelt több mint egy hétben kizárólag a kabinetje legfontosabb emberivel találkozott személyesen, de videós csatlakozáson keresztül megjelent a Biztonsági Tanács ülésén is.

Vlagyimir Putyin akár a Moszkvához közeli novo-ogarjovói rezidencián is lehet, erre utal egy március 18-ai online értekezlete, igaz, a felvételen szereplő helyiségnek a pontos másolatát két másik helyszínén is felépítették.

Legutoljára februárban nem jelentkezett személyesen, akkor 12 napon át. Januárban átlagosan 6 naponta bukkant fel.

A márciusi eltűnés hátterében ugyanakkor elsősorban az orosz elnök és a Kreml biztonsági aggályai állhatnak; nem árt, ha nem mindig tudják, hol van az első számú vezető, ez az iráni helyzet tanulsága lehet Moszkvában. Egy másik szempont, hogy az egyes hírek szerint az orosz fővárosban ápolt Modzstaba Hámeneit akarják így rejtegetni. Az új ajatollah több, egymástól független beszámoló szerint is súlyos sebesülést szerzett egy rakétacsapás során, de az egészségügyi állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Az bizonyos, hogy az izraeli és amerikai erők egyenesen „vadásznak” az iráni vezetőkre, ezt bizonyítja Ali Láridzsáni halála is. Attól tartanak, hogy az ifjabb Hámenei is támadás áldozata lehet, ezért próbálják a lehető legjobban elrejteni őt.

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját”, pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

Szijjártó Péter: Magyarország tovább küzd az olcsó orosz energiahordozókért

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire készül Kína Tajvannal, és az is, hogyan vinnék végbe

Az amerikai hírszerző közösség legfrissebb jelentése szerint Kína jelenleg nem tervezi Tajvan 2027-es invázióját, ehelyett katonai erő alkalmazása nélkül kívánja megszerezni az ellenőrzést a sziget felett – írja a Reuters.

Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok

A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak.

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

2026. március 19. 16:55
Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott
2026. március 19. 16:12
Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson
×
×