Jó ideje nem mutatkozik Vlagyimir Putyin – ez lehet az oka

Több beszámoló szerint március 9. óta nem látták Vlagyimir Putyin orosz elnököt a Kremlben. Mint a Portfolio az ukrán RBK-ra hivatkozva írja, akár meg is lehet a magyarázat. Orosz források szerint idén ez az eddigi egyik leghosszabb eltűnése. Az azóta eltelt több mint egy hétben kizárólag a kabinetje legfontosabb emberivel találkozott személyesen, de videós csatlakozáson keresztül megjelent a Biztonsági Tanács ülésén is.

Vlagyimir Putyin akár a Moszkvához közeli novo-ogarjovói rezidencián is lehet, erre utal egy március 18-ai online értekezlete, igaz, a felvételen szereplő helyiségnek a pontos másolatát két másik helyszínén is felépítették.

Legutoljára februárban nem jelentkezett személyesen, akkor 12 napon át. Januárban átlagosan 6 naponta bukkant fel.

A márciusi eltűnés hátterében ugyanakkor elsősorban az orosz elnök és a Kreml biztonsági aggályai állhatnak; nem árt, ha nem mindig tudják, hol van az első számú vezető, ez az iráni helyzet tanulsága lehet Moszkvában. Egy másik szempont, hogy az egyes hírek szerint az orosz fővárosban ápolt Modzstaba Hámeneit akarják így rejtegetni. Az új ajatollah több, egymástól független beszámoló szerint is súlyos sebesülést szerzett egy rakétacsapás során, de az egészségügyi állapotáról ellentmondásos információk érkeznek. Az bizonyos, hogy az izraeli és amerikai erők egyenesen „vadásznak” az iráni vezetőkre, ezt bizonyítja Ali Láridzsáni halála is. Attól tartanak, hogy az ifjabb Hámenei is támadás áldozata lehet, ezért próbálják a lehető legjobban elrejteni őt.