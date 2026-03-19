Példátlanul gyorsan terjed egy veszélyes betegség az Egyesült Királyságban

Az érintett családok sokkban vannak gyerekeik váratlan halála miatt. A 18 éves, Juliette néven említett lány, és egy 21 éves egyetemista az első áldozata az angliai Kent megyében példátlanul gyorsan terjedő agyhártyagyulladás-járványnak.

A brit egészségbiztonsági ügynökség (UKHSA) közlése szerint a megbetegedések száma néhány nap alatt emelkedett tizenötről húszra, és a szakemberek ezt egy úgynevezett „szuperterjesztő” eseményhez kötik. A gyanú szerint több fertőzött is megfordult március 5-7 között egy canterbury-i szórakozóhelyen, a Club Chemistryben, ahol nagy volt a tömeg.

Az Canterbury Egyetem mellett az esetek öt kenti iskolát is érintenek. Az angliai tisztifőorvos-helyettes, Thomas Waite szerint ez a leggyorsabban növekvő meningitis-járvány, amellyel pályafutása során találkozott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lappangási idő két és tizennégy nap között lehet, így a fertőzések száma várhatóan tovább emelkedik.

A hatóságok eddig mintegy 2500 adag antibiotikumot osztottak ki Kentben, és négy központ működik Canterburyben, ahol szerdán célzott oltási program indult: első körben ötezer, a Kenti Egyetemen tanuló diák kaphat meningitis B elleni vakcinát. A kampányt szükség esetén kiterjeszthetik.

Mivel az aggódó diákok és családjaik megrohamozták a patikákat, a megnövekedett kereslet miatt több nagy brit gyógyszertár-lánc várólistát vezetett be az oltásra, közölve, hogy hiánycikké vált a vakcina.

Az egészségügyi miniszter, Wes Streeting a parlamentben példátlan és gyorsan romló helyzetről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a meningitis B elleni oltás 2015 óta része a csecsemők rutinszerű immunizációjának. Viszont ez azt jelenti, hogy a most érintett egyetemisták és kamaszok többsége nem kapta meg.

Kutatások kimutatták, hogy az úgynevezett MenB vakcina nem elég hatásos az emberről emberre terjedő fertőzés megfékezésében, és nem hatástalanítja az összes B baktériumtörzset, ráadásul nem biztosít hosszú időn át védelmet.

Ezért a brit egészségügy úgy döntött, hogy nem költséghatékony tömegesen ezzel a szérummal oltani a tizenéveseket. Egyes brit szülők ezért csillagászati összeget, több, mint 90 ezer forintnak megfelelő pénzt fizetnek azért, hogy gyerekeik magánúton kapják meg a két, szükséges dózist. A szakemberek azt is vizsgálják, hogy egy esetleges új, mutálódott baktériumtörzs állhat-e a háttérben.

Az agyhártyagyulladás szoros személyes kontaktussal terjed, különösen zsúfolt környezetben vagy közös lakóterekben, így kollégiumokban. A fertőzést baktériumok és vírusok is okozhatják, és a bakteriális változata a veszélyesebb. A tünetek között szerepel: láz, kiütések, hányás, fejfájás, tarkómerevség, álmosság, járási nehézség és a fényérzékenység.

A betegség hirtelen alakulhat ki, és kezelés nélkül életveszélyes lehet, ezért a brit orvosok arra kérnek mindenkit: aki tüneteket észlel, azonnal forduljon orvoshoz.