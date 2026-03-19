2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Példátlanul gyorsan terjed egy veszélyes betegség az Egyesült Királyságban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Robbanásszerűen terjedő agyhártyagyulladás-járvány miatt országos szintre emelték a készültséget az Egyesült Királyságban. A hatóságok eddig húsz Meningitis B esetet vizsgálnak Kent megyében, a fertőzés már két fiatal halálát okozta.

Az érintett családok sokkban vannak gyerekeik váratlan halála miatt. A 18 éves, Juliette néven említett lány, és egy 21 éves egyetemista az első áldozata az angliai Kent megyében példátlanul gyorsan terjedő agyhártyagyulladás-járványnak.

A brit egészségbiztonsági ügynökség (UKHSA) közlése szerint a megbetegedések száma néhány nap alatt emelkedett tizenötről húszra, és a szakemberek ezt egy úgynevezett „szuperterjesztő” eseményhez kötik. A gyanú szerint több fertőzött is megfordult március 5-7 között egy canterbury-i szórakozóhelyen, a Club Chemistryben, ahol nagy volt a tömeg.

Az Canterbury Egyetem mellett az esetek öt kenti iskolát is érintenek. Az angliai tisztifőorvos-helyettes, Thomas Waite szerint ez a leggyorsabban növekvő meningitis-járvány, amellyel pályafutása során találkozott.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lappangási idő két és tizennégy nap között lehet, így a fertőzések száma várhatóan tovább emelkedik.

A hatóságok eddig mintegy 2500 adag antibiotikumot osztottak ki Kentben, és négy központ működik Canterburyben, ahol szerdán célzott oltási program indult: első körben ötezer, a Kenti Egyetemen tanuló diák kaphat meningitis B elleni vakcinát. A kampányt szükség esetén kiterjeszthetik.

Mivel az aggódó diákok és családjaik megrohamozták a patikákat, a megnövekedett kereslet miatt több nagy brit gyógyszertár-lánc várólistát vezetett be az oltásra, közölve, hogy hiánycikké vált a vakcina.

Az egészségügyi miniszter, Wes Streeting a parlamentben példátlan és gyorsan romló helyzetről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a meningitis B elleni oltás 2015 óta része a csecsemők rutinszerű immunizációjának. Viszont ez azt jelenti, hogy a most érintett egyetemisták és kamaszok többsége nem kapta meg.

Kutatások kimutatták, hogy az úgynevezett MenB vakcina nem elég hatásos az emberről emberre terjedő fertőzés megfékezésében, és nem hatástalanítja az összes B baktériumtörzset, ráadásul nem biztosít hosszú időn át védelmet.

Ezért a brit egészségügy úgy döntött, hogy nem költséghatékony tömegesen ezzel a szérummal oltani a tizenéveseket. Egyes brit szülők ezért csillagászati összeget, több, mint 90 ezer forintnak megfelelő pénzt fizetnek azért, hogy gyerekeik magánúton kapják meg a két, szükséges dózist. A szakemberek azt is vizsgálják, hogy egy esetleges új, mutálódott baktériumtörzs állhat-e a háttérben.

Az agyhártyagyulladás szoros személyes kontaktussal terjed, különösen zsúfolt környezetben vagy közös lakóterekben, így kollégiumokban. A fertőzést baktériumok és vírusok is okozhatják, és a bakteriális változata a veszélyesebb. A tünetek között szerepel: láz, kiütések, hányás, fejfájás, tarkómerevség, álmosság, járási nehézség és a fényérzékenység.

A betegség hirtelen alakulhat ki, és kezelés nélkül életveszélyes lehet, ezért a brit orvosok arra kérnek mindenkit: aki tüneteket észlel, azonnal forduljon orvoshoz.

Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Kongatják a vészharangot: hamarosan komoly bajba kerülhet Ukrajna, Európa egyik legerősebb hatalma hibázott

Franciaország gyorsan apadó MICA-rakétakészletei komoly aggodalmakat vetnek fel. Kiderült ugyanis, hogy Párizs elmulasztotta az olcsó drónelhárító rakéták integrálását a Rafale vadászgépekbe, holott erre világszerte már léteznek bevált megoldások - számolt be a Defence Express.

Azonnali hatállyal lépett a hatóság: veszélyes anyag miatt hívják vissza ezt a kedvelt terméket a boltokból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint visszahívták a Fitodry citromfű levél egyik tételét, mert nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak benne.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

