2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója beszédet mond a Legyen mindenki egyforma! mottóval megtartott Szürke Békemenet demonstráción a Hõsök terén 2025. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A DÁP-ra vinné a konzultációkat a Kutyapárt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Kocsmai matricával és rappelve reklámozott kampánybusszal vágott bele a választási hadjáratba a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, amely engedélyezné a marihuana lakossági termesztését, és a DÁP-on tartana lakossági konzultációkat.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt cselekvő pártnak tartja magát. Nagy Dávid listavezető erről az ATV-ben beszélt. „Embert juttatunk a parlamentbe. Ez maga a kampányszlogen is, és szerintem ez a legfontosabb. Így a párt mindennél fontosabbnak tartja az ember saját magáért való felelősségvállalását. Tehát alsóbb szinten azt mondjuk, hogy ha valami elromlik a körzetedben, a mikrokörnyezetedben, azt javítsd meg.”

A Kutyapárt a DÁP alkalmazást is bevonná a demokratikus párbeszédbe. Nagy Dávid ezt már a Partizánnak mondta. „Ezt tök jól meg lehet csinálni úgy, hogy idényenként, akár két-három, nem feltétlenül népszavazás jogértékű, de valami alacsonyabb értékű szavazást meg lehessen az állampolgárokkal csinálni. Ugye ezek a mérések megvannak, tehát a Rogánék hetente kétszer-háromszor mérnek közvéleményt, ezt sokkal átláthatóbban meg lehetne csinálni akár. És erre szerintem nehéz nemet mondani egy kormányzó pártnak. Miért ne? Miért ne lehessen a DÁP-on megkérdezni embereket, hogy tisztán lássunk?”

A Kutyapárt listavezetője szerint a parlamentbe kerülésük után javasolni fogják a közbeszerzési törvény módosítását. „Ez egy 50 oldalas doksi, tök érdekes, ezt még Kovács Gergelyék rakták össze 2022-ben. Ez egy nagyon jó szakmai anyag, ami gyakorlatilag a választás másnapján, vagy nem tudom, az új parlament felállásakor bevezethető, és meg tudja állítani a lopást ezen a szinten. Ez lenne szerintem a nulladik lépés ezután a 14 év után, és természetesen a propaganda letekerése.”

A Kutyapárt engedélyezné a marihuána lakossági termesztését és fogyasztását. „Jól értjük-e azt, hogy az egyébként családbarátnak mondott kormány szerint teljesen rendben van az, hogy a spangli miatt rá lehet térdelni gyerekek hátára? A leszakadó régiók bio- és herbálproblémáival Lőcsei Lajos valószínűleg százszor több időt töltött, mint Horváth Laci bácsi, aki a hisztéria közepette az ötödik szórakozóhelyet záratja be. Széles társadalmi csoportok még szélesebb körű problémáit Herbáltól a bión át egészen a fékbetétig így nem lehet kezelni. A Fidesz drogpolitikáját kipróbáltuk és nem működött. Riogatás helyett komplex megoldásokat, illegális mérgek helyett pedig ellenőrzött áfás füvet, mintha csak Európában élnénk!”

A Kutyapárt több rá jellemző kampányelemet is használ, Nemzeti Kocsmatrica Programot indítottak, és úton van „hiánypótló buszuk”, amelyen még rappeltek is.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az államtól kapott kampánypénzéből 187 millió forintot olyan közösségi célokra fordít, mint padfelújítás, kertépítés és drogprevenció.

Iránt még ma „történelmi méretű" légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Az Egyesült Államok „az eddigi legnagyobb légicsapás-sorozattal” sújtja Iránt – mondta a Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Úgy fogalmazott: a terv szerint haladnak, és a háború vége Donald Trump döntésén múlik.
 

Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta

Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

