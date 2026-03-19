A DÁP-ra vinné a konzultációkat a Kutyapárt

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt cselekvő pártnak tartja magát. Nagy Dávid listavezető erről az ATV-ben beszélt. „Embert juttatunk a parlamentbe. Ez maga a kampányszlogen is, és szerintem ez a legfontosabb. Így a párt mindennél fontosabbnak tartja az ember saját magáért való felelősségvállalását. Tehát alsóbb szinten azt mondjuk, hogy ha valami elromlik a körzetedben, a mikrokörnyezetedben, azt javítsd meg.”

A Kutyapárt a DÁP alkalmazást is bevonná a demokratikus párbeszédbe. Nagy Dávid ezt már a Partizánnak mondta. „Ezt tök jól meg lehet csinálni úgy, hogy idényenként, akár két-három, nem feltétlenül népszavazás jogértékű, de valami alacsonyabb értékű szavazást meg lehessen az állampolgárokkal csinálni. Ugye ezek a mérések megvannak, tehát a Rogánék hetente kétszer-háromszor mérnek közvéleményt, ezt sokkal átláthatóbban meg lehetne csinálni akár. És erre szerintem nehéz nemet mondani egy kormányzó pártnak. Miért ne? Miért ne lehessen a DÁP-on megkérdezni embereket, hogy tisztán lássunk?”

A Kutyapárt listavezetője szerint a parlamentbe kerülésük után javasolni fogják a közbeszerzési törvény módosítását. „Ez egy 50 oldalas doksi, tök érdekes, ezt még Kovács Gergelyék rakták össze 2022-ben. Ez egy nagyon jó szakmai anyag, ami gyakorlatilag a választás másnapján, vagy nem tudom, az új parlament felállásakor bevezethető, és meg tudja állítani a lopást ezen a szinten. Ez lenne szerintem a nulladik lépés ezután a 14 év után, és természetesen a propaganda letekerése.”

A Kutyapárt engedélyezné a marihuána lakossági termesztését és fogyasztását. „Jól értjük-e azt, hogy az egyébként családbarátnak mondott kormány szerint teljesen rendben van az, hogy a spangli miatt rá lehet térdelni gyerekek hátára? A leszakadó régiók bio- és herbálproblémáival Lőcsei Lajos valószínűleg százszor több időt töltött, mint Horváth Laci bácsi, aki a hisztéria közepette az ötödik szórakozóhelyet záratja be. Széles társadalmi csoportok még szélesebb körű problémáit Herbáltól a bión át egészen a fékbetétig így nem lehet kezelni. A Fidesz drogpolitikáját kipróbáltuk és nem működött. Riogatás helyett komplex megoldásokat, illegális mérgek helyett pedig ellenőrzött áfás füvet, mintha csak Európában élnénk!”

A Kutyapárt több rá jellemző kampányelemet is használ, Nemzeti Kocsmatrica Programot indítottak, és úton van „hiánypótló buszuk”, amelyen még rappeltek is.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt az államtól kapott kampánypénzéből 187 millió forintot olyan közösségi célokra fordít, mint padfelújítás, kertépítés és drogprevenció.