Borul a forgalmi rend Zuglóban – nehéz napok jönnek

A munkavégzés második ütemében a marást követően egy réteg aszfalt kopóréteget terítenek le, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik, és új burkolati jeleket festenek fel – tartalmazza a társaság közleménye.

A burkolatjavítás ideje alatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé sávelhúzás mellett haladhat a forgalom. A Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni – kivéve a BKK-buszokat –, a Francia út felől pedig kihajtani a Thököly útra – ismertették.

Azt írták, hogy a kivitelezés ideje alatt a Keleti pályaudvar felé vezető irányban a Zugló vasútállomás buszmegállót áthelyezik a Hungária körút utáni (Hermina úti) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállójába.

A munkálatok számos buszjáratot érintenek (5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E, éjszakai 907, 973, 979) - olvasható a társaság közleményében.