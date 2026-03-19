Borul a forgalmi rend Zuglóban – nehéz napok jönnek

2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Folytatja a hónap elején megkezdett burkolatjavítást a Budapest Közút Zrt. a XIV. kerületben, a Thököly útnak a Hungária körút és a Mexikói út közötti szakaszán péntektől vasárnapig. A munkálatok ezúttal a Keleti pályaudvar felé vezető oldalon zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásra kell számítani.
Folytatja a hónap elején megkezdett burkolatjavítást a Budapest Közút Zrt. a XIV. kerületben, a Thököly útnak a Hungária körút és a Mexikói út közötti szakaszán péntektől vasárnapig. A munkálatok ezúttal a Keleti pályaudvar felé vezető oldalon zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásra kell számítani.

A munkavégzés második ütemében a marást követően egy réteg aszfalt kopóréteget terítenek le, majd a felület minőségétől függően lokális pályaszerkezet-csere is lehetséges. A területen lévő szerelvényeket szintbe helyezik, és új burkolati jeleket festenek fel – tartalmazza a társaság közleménye.

A burkolatjavítás ideje alatt a Mexikói út felől a Hungária körút felé sávelhúzás mellett haladhat a forgalom. A Thököly útról nem lehet majd a Mexikói útra kanyarodni – kivéve a BKK-buszokat –, a Francia út felől pedig kihajtani a Thököly útra – ismertették.

Azt írták, hogy a kivitelezés ideje alatt a Keleti pályaudvar felé vezető irányban a Zugló vasútállomás buszmegállót áthelyezik a Hungária körút utáni (Hermina úti) megállóba. Továbbá az éjszakai autóbuszok Bosnyák tér irányú megállóját áthelyezik a Hungária körút előtti szakaszra, a nappali buszok megállójába.

A munkálatok számos buszjáratot érintenek (5, 7, 7E, 8E, 108E, 110, 112, 133E, éjszakai 907, 973, 979) - olvasható a társaság közleményében.

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. A Pentagon 200 milliárd dollárnyi plusz forrást kért a Kongresszustól a háború és annak hatásainak finanszírozásához. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért

A Revolut magyarországi fióktelepének indulása miatt a hazai felhasználók magyar bankszámlaszámot kapnak.

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

