Bombahír: nagy lezárás jön Budapesten

Szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére, hogy feltehetően világháborús robbanószerkezetet találtak a XI. kerületi Infopark mellett, építkezési munkák során.

A feltételezett robbanótest egy nagy méretű földhalomból került felszínre az építkezési területen.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtökön 14 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet.

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.