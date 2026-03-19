Zelenszkij „soha nem lesz az országunk számára törvényes tárgyalópartner, és még kevésbé a kapitulációs okmány aláírásának résztvevője” – fogalmazott Medvegyev.

A volt orosz elnök és kormányfő emlékeztetett arra, hogy „a második világháború végén Adolf Hitler sem lehetett a tárgyalások résztvevője, ezért a náci Németország feltétel nélküli kapitulációs okmányát Wilhelm Keitel tábornagy, a német fegyveres erők főparancsnokságának parancsnoka, továbbá Hans-Jürgen Stumpf ezredes és Hans-Georg von Friedeburg tengernagy írta alá.”

„Úgy tűnik, az undorító zöld levéltetű a biológia, valamint a jó és a rossz törvényeinek dacára azt reméli, hogy meghosszabbíthatja létezését. Jóváhagytak számára 90 milliárd dollárt, a belpolitikai mozgósítás pedig mind nagyobb lendületet vesz.

A büdös kutya komolyan arra számít, hogy választásokat tart a haldokló országban, hogy feltámad és visszanyeri legitim státuszát. A bűzölgő hulla galvanizálása első számú projekt. Ezt nem is titkolja a kábítószertől tántorgó zombi környezete” – fogalmazott Medvegyev.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak azt mondta, a Kreml arra számít, hogy az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások folytatódnak, miután egyeztetik az összes fél ütemtervét, elsősorban az Egyesült Államokét. Kifejezte reményét, hogy amint erre lehetőség nyílik, és amikor az „amerikai közvetítők” több figyelmet tudnak fordítani az ukrán ügyekre, a „helyzet megkövetelte szünet” véget ér, és lehetőség nyílik a háromoldalú egyeztetések következő fordulójának megtartására.