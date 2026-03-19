2026. március 19. csütörtök
Dmitrij Medvegyev volt kormányfő, az orosz biztonsági tanács és a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke érkezik egy moszkvai szavazóhelyiséghez 2020. június 25-én. Ezen a napon megkezdődött Oroszországban az országos szavazás az orosz alkotmány módosításáról, amely elfogadása után a hivatalban lévő elnök esetében eltörli az újraválaszthatósága eddigi korlátozását, valamint konkrét állami szociális kötelezettségvállalási elemeket vezet be, és módosít a hatalmi ágak kölcsönös viszonyán is. A választási és az egészségügyi hatóságok úgy döntöttek, hogy a torlódás és a koronavírus fertőzésveszélyének csökkentése érdekében a voksolást hét napra húzzák szét, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Jekatyerina Stukina

Dmitrij Medvegyev ukrán kapitulációról beszél, és nem tekinti legitimnek a „levéltetű” Volodimir Zelenszkijt

Nem tekinti legitim tárgyalópartnernek az orosz vezetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, még kevésbé arra a szerepre, hogy Kijev nevében aláírja az ukrajnai háborúban a „kapitulációs okmányokat” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese csütörtökön a Telegram-csatornáján.

Zelenszkij „soha nem lesz az országunk számára törvényes tárgyalópartner, és még kevésbé a kapitulációs okmány aláírásának résztvevője” – fogalmazott Medvegyev.

A volt orosz elnök és kormányfő emlékeztetett arra, hogy „a második világháború végén Adolf Hitler sem lehetett a tárgyalások résztvevője, ezért a náci Németország feltétel nélküli kapitulációs okmányát Wilhelm Keitel tábornagy, a német fegyveres erők főparancsnokságának parancsnoka, továbbá Hans-Jürgen Stumpf ezredes és Hans-Georg von Friedeburg tengernagy írta alá.”

„Úgy tűnik, az undorító zöld levéltetű a biológia, valamint a jó és a rossz törvényeinek dacára azt reméli, hogy meghosszabbíthatja létezését. Jóváhagytak számára 90 milliárd dollárt, a belpolitikai mozgósítás pedig mind nagyobb lendületet vesz.

A büdös kutya komolyan arra számít, hogy választásokat tart a haldokló országban, hogy feltámad és visszanyeri legitim státuszát. A bűzölgő hulla galvanizálása első számú projekt. Ezt nem is titkolja a kábítószertől tántorgó zombi környezete” – fogalmazott Medvegyev.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak azt mondta, a Kreml arra számít, hogy az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások folytatódnak, miután egyeztetik az összes fél ütemtervét, elsősorban az Egyesült Államokét. Kifejezte reményét, hogy amint erre lehetőség nyílik, és amikor az „amerikai közvetítők” több figyelmet tudnak fordítani az ukrán ügyekre, a „helyzet megkövetelte szünet” véget ér, és lehetőség nyílik a háromoldalú egyeztetések következő fordulójának megtartására.

kreml

dmitrij medvegyev

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

Műtrágyakrízis jön, ha az iráni helyzet nem oldódik meg – mi lesz így az élelmiszeriparral?

A közel-keleti konfliktus miatti energiaár-robbanás a mezőgazdaságra is hat. Az erőteljes gépesítés miatt az ágazatnak jelentős a dízeligénye, aminek az ára már megugrott. De a drágulás a műtrágya esetében is jelentkezhet. Mindez pedig megjelenhet az élelmiszerárakban is – figyelmeztetett az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Érdekes módon szúrt le a forint

Csütörtök reggel még a 395-ös szintet közelítette a forint euróval szembeni árfolyama az újabb nemzetközi energiasokk hatásai nyomán, majd estére innen sikerült mentenie. Olyannyira, hogy a dollárral szemben nagyon látványos felértékelődést produkált.

Lakat került a veszélyes játékokra: elképesztő, mi derült ki a hazai játszóterekről

A döntést a korábbi tapasztalatok indokolják, mert a vizsgálatok során sok hiányosság derült ki.

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

2026. március 19. 17:49
Orbán Viktor: durva volt – videó
2026. március 19. 16:55
Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott
