Magyarországon nem érvényesek a Hernádi Zsolt ellen hozott horvátországi ítéletek

Ezze lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás, miután az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.

A törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását - írta a Mol.

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában - közölte a Mol.