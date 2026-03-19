2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Budapest, 2023. október 17.Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója előadást tart a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 rendezvényen a Hotel Marriott Budapest szállodában 2023. október 17-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Magyarországon nem érvényesek a Hernádi Zsolt ellen hozott horvátországi ítéletek

Infostart

A Fővárosi Törvényszék szerdán meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el – közölte az olajcég csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Ezze lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás, miután az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal.

A törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását - írta a Mol.

Az ICSID és UNCITRAL választottbíróságok azon megállapítása után, hogy a korrupció nem volt bizonyított, illetve az INTERPOL körözést megszüntető döntése után a bírósági döntés egy újabb jelentős mérföldkő az elnök-vezérigazgatót, illetve a Molt Horvátország részéről ért jogszerűtlenségek hosszú sorának orvoslásában - közölte a Mol.

