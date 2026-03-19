EU-s szakérték érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Megérkeztek Ukrajnába az Európai Unió által küldött szakemberek, akiket az EU azután küldött, hogy a héten az Európai Bizottság, az Európai Tanács, valamint Ukrajna megegyezett arról, hogy uniós forrásból és európai technikai segítséggel állítják helyre a január 27-e óta nem működő olajvezetéket – számol be róla ukrán források alapján a Reuters.

Az Index emlékeztet, hogy az Európai Unió még korábban felajánlotta, hogy egy missziót küld a vezeték ellenőrzésére, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokáig azzal utasított el, hogy az orosz csapások miatt az nem biztonságos, és zsarolásnak minősítette azt, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítására köteleznék. Ez az álláspontja azonban a héten megváltozott, amikor elfogadta az EU ajánlatát.

A Naftogaz ukrán cég vezérigazgatója, Szerhij Koresztkij még szerdán este közölt egy fotót közösségi oldalán, hogy egy asztalnál ül több meg nem nevezett személlyel, akik a leírása szerint az európai technikai munkacsoport tagjai.

Koretsky szerint a csoport segíteni fog a Naftogaznak és leányvállalatának, az Uktransznaftának a csővezeték helyreállításában a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrortámadások megelőzésében is.

Azt nem tudni, hogy az uniós szakértők magát a vezetéket is megvizsgálják-e, illetve azt a brodi szivattyúállomást, aminek meghibásodása miatt az ukránok szerint technikailag nem megvalósítható a kőolajvezeték üzemeltetése.

A Barátság kőolajvezetéket múlt héten a magyar kormány delegációja is szerette volna megvizsgálni, ugyanakkor Kijev szerint a diplomáciai szokásokat megsértve azt a magyar kormány nem egyeztette le az ukrán kormánnyal előre, ezért nem is fogadták a Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes által vezetett delegációt.