A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. MTI Fotó: Máthé Zoltán

EU-s szakérték érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

ELŐZMÉNYEK

Hamarosan kiderülhet, mikor indulhat meg az olajszállítmány a Barátság kőolajvezetéken keresztül, miután az Európai Unió által küldött szakértők megérkeztek Ukrajnába, hogy megvizsgálják a január 27-e óta nem működő vezetéket.

Megérkeztek Ukrajnába az Európai Unió által küldött szakemberek, akiket az EU azután küldött, hogy a héten az Európai Bizottság, az Európai Tanács, valamint Ukrajna megegyezett arról, hogy uniós forrásból és európai technikai segítséggel állítják helyre a január 27-e óta nem működő olajvezetéket – számol be róla ukrán források alapján a Reuters.

Az Index emlékeztet, hogy az Európai Unió még korábban felajánlotta, hogy egy missziót küld a vezeték ellenőrzésére, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokáig azzal utasított el, hogy az orosz csapások miatt az nem biztonságos, és zsarolásnak minősítette azt, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállítására köteleznék. Ez az álláspontja azonban a héten megváltozott, amikor elfogadta az EU ajánlatát.

A Naftogaz ukrán cég vezérigazgatója, Szerhij Koresztkij még szerdán este közölt egy fotót közösségi oldalán, hogy egy asztalnál ül több meg nem nevezett személlyel, akik a leírása szerint az európai technikai munkacsoport tagjai.

Koretsky szerint a csoport segíteni fog a Naftogaznak és leányvállalatának, az Uktransznaftának a csővezeték helyreállításában a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően, valamint a további terrortámadások megelőzésében is.

Azt nem tudni, hogy az uniós szakértők magát a vezetéket is megvizsgálják-e, illetve azt a brodi szivattyúállomást, aminek meghibásodása miatt az ukránok szerint technikailag nem megvalósítható a kőolajvezeték üzemeltetése.

A Barátság kőolajvezetéket múlt héten a magyar kormány delegációja is szerette volna megvizsgálni, ugyanakkor Kijev szerint a diplomáciai szokásokat megsértve azt a magyar kormány nem egyeztette le az ukrán kormánnyal előre, ezért nem is fogadták a Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes által vezetett delegációt.

Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás.
Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Soha nem látott léptékű természetvédelmi fejlesztés kezdődik az Aggteleki térségben: több mint egymilliárd forintból újulnak meg erdők és védett gyepek.

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

