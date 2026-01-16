ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek Gusztáv
Szeged Nagyállomás.
Nyitókép: Wikipédia

Sokkal könnyebb lesz az utazás Szeged és Szabadka között

Infostart / MTI

A Szeged-Röszke-Szabadka vasútvonalon 2023 novemberében indult újra a személyforgalom, azóta napi öt pár vonat közlekedik a két ország vasúttársaságának közös üzemeltetésében, február 2-ától pedig újabb járatpár indul – jelentette be a MÁV-csoport

A kínálatbővítés révén Szabadkáról 10:37-kor indul egy vonat, amely 11:57-kor érkezik Szegedre, Szegedről pedig 12:04-kor indul vissza egy járat, ez 13:24-kor áll meg Szabadkán. A menetidő nagyjából másfél óra a határrendészeti vizsgálatokkal együtt.

A két évvel ezelőtti újranyitás fontos mérföldkő volt Magyarország és Szerbia számára, hosszú idő után ismét közvetlen, interregionális vasúti kapcsolat jött létre Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. A MÁV-csoport célja, hogy egyre vonzóbb, környezetbarát, megbízható és minőségi szolgáltatást nyújtson, ezáltal

a két ország között ingázók is minél többen válasszák a közösségi közlekedést.

A nemzetközi utazások száma a két év alatt megközelítette a 200 ezret, a "teljes igénybevétel" azonban ennél sokkal nagyobb, mert a belföldi díjmentes utasforgalom, valamint az ország- és vármegyebérletekkel történő, országhatárt át nem lépő ingázás is kiemelkedő. Nemzetközi jegyet 2024-ben 88 ezren, 2025-ben 106 ezren vásároltak, és a belföldi utazások is egyre népszerűbbek

Ezt látni kell: hihetetlen ritka halfajra bukkantak a Tisza-tóban

Ezt látni kell: hihetetlen ritka halfajra bukkantak a Tisza-tóban

Ritka vendégre bukkantak a Tisza-tóban: egy áramláskedvelő paducot fogtak a Poroszlói-medencében. A felfedezés reményt ad a tó élővilágának megőrzésére is.

