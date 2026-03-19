2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Undefined flying objects in the sky. UFO.
Nyitókép: M-Production/Getty Images

Egy nyugdíjas amerikai tiszt szerint ufók kapcsolták ki az atomrobbanófejeket egy bázison

Infostart

A 85 éves férfi részletes beszámolót adott a hatvan éve történt montanai esetről.

Egy nyugalmazott amerikai légierős tiszt azt állítja, hogy 1967-ben ismeretlen repülő objektumok jelentek meg a montanai Malmstrom légibázis felett, majd rövid időn belül működésképtelenné tettek tíz, nukleáris robbanófejjel felszerelt interkontinentális ballisztikus rakétát, ami szerinte máig megmagyarázhatatlan módon történt – írja a liner.hu a The New York Post alapján.

A ma 85 éves Robert Salas azt állítja, a hidegháború idején az ő feladata volt a rakéták indítása és felügyelete arra az esetre, ha erre parancsot kapnak.

Elmondása szerint 1967. március 24-én este tíz óra körül szolgálatban volt föld alatti irányítóállásán partnerével, amikor a felszíni őrség pánikba esve jelentette, hogy ismeretlen objektumokat látnak a létesítmény felett.

„A főőrség letelefonált, és azt mondta, Uram, furcsa fényeket látunk az égen, közvetlenül felettünk repülnek”

– idézte fel Salas, aki kezdetben tréfának gondolta a bejelentést. A beszámoló szerint az őrök kizárták, hogy szovjet repülőgépeket láttak volna, mivel az objektumok szokatlan manővereket hajtottak végre, majd hirtelen megálltak a föld alatti rakétasilók felett, miközben lüktető vöröses fényt bocsátottak ki.

Salas ezután felébresztette pihenő társát, amikor váratlanul riasztó hangjelzés szólalt meg a vezérlőpulton, ami arra utalt, hogy rendellenesség történt a rakétáknál.

„Ránéztünk a panelre, és az egyik jelzés zöldről pirosra váltott. Nem volt indítási képesség” – mondta. Hozzátette, rövid időn belül mind a 10 rakéta leállt. „Aztán nagyon gyorsan, bing bing bing bing, mind a tíz leállt. Mind piros lett.”

A tisztek azonnal ellenőrzési protokollba kezdtek, miközben arról is értesültek, hogy több kilométerrel távolabb két másik indítóállásnál is azt jelzik a rendszerek, hogy valaki vagy valami behatolhatott a körbekerített területre. Salas őröket küldött a silókhoz, akik elmondása szerint már mintegy másfél kilométer távolságból látták a levegőben lebegő fényeket, ugyanakkor annyira megrémültek, hogy nem mertek tovább közelíteni. „Halálra voltak rémülve. Nem akartak közelebb menni. Annyira féltek ezektől a dolgoktól” – fogalmazott.

A későbbi vizsgálat nem talált magyarázatot arra, mi okozta a rakéták egyidejű leállását. Állítása szerint a rendszereket többszörösen árnyékolt kábelezéssel látták el az elektromágneses zavarok ellen. „Fogalmuk sem volt, hogyan lehetett ezt a jelet bejuttatni mindegyik rakétába” – mondta, hozzátéve, hogy a technikai megoldások elvileg kizárták a külső zavarás lehetőségét.

Salas meggyőződése, hogy intelligens, nem emberi civilizációk avatkoztak közbe a nukleáris konfliktus megelőzése érdekében.

A volt tiszt szerint az eset után őt és parancsnokát titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezték, és figyelmeztették őket, hogy börtönbüntetésre számíthatnak, ha beszélnek a történtekről.

Salas végül évtizedekkel később döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza az ügyet, miután egy UFO-król szóló könyvben hasonló esetről olvasott, és arra a következtetésre jutott, hogy az információk már nem számítanak teljesen titkosnak.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Egy nyugdíjas amerikai tiszt szerint ufók kapcsolták ki az atomrobbanófejeket egy bázison

egyesült államok

atombomba

montana

ufó

Becsapódtak a rakéták, súlyos károkat okoztak: lángokban áll a világ legnagyobb gázközpontja - Mi lesz így az energiaárakkal?

Irán rakétacsapást mért Katar legfontosabb cseppfolyósított földgáz (LNG) feldolgozó központjára, Ras Laffanra, súlyos károkat okozva az ipari komplexumban. A világ második legnagyobb LNG-exportőre válaszul kiutasította Irán katonai attaséit. A hírre tovább szárnyaltak a gáz- és olajárak, ugyanis ez alapján kijelenthető: az irán és USA közti konfliktus új szintre lépett, már az energiatermelő kapacitások és így a kínálat is veszélyben van.

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.

Az Instagram május 8-tól megszünteti a végpontok közötti titkosítást a privát üzenetekben.

Trump says US will 'massively blow up' major Iranian gas field if it attacks Qatar again

The US "knew nothing" about an Israeli attack on the South Pars gas field, the US president says, but warns Tehran against further retaliation.

