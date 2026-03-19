Fennakadás van az OTP-nél

Arra panaszkodnak az OTP Bank ügyfelei körülbelül csütörtök délután fél öt óta, hogy nem tudnak bankon kívüli számlára pénzt utalni. A hibaüzenet az, hogy az utalás technikai okok miatt nem teljesül.

A Downdetector hibabejelentő oldalon is megszaporodott a bejelentések száma.

Az Infostart hasonló jelenséget tapasztalt, az alkalmazáson belül azt az információt kaptuk, hogy a hibajelenség már egy órája fennáll, és néhány óra múlva érdemes ismét megpróbálkozni az átutalással.

„Szakértő kollégáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megfelelő működés helyreálljon. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk” – kaptuk a választ a fenti információk mellé.

Amint hivatalos információ érkezik a banktól, frissítjük cikkünket.