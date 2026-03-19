A szomszédoknál már repül az üzemanyagár

Nap nap után írunk a dráguló üzemanyagról a külföldiek számára, ám a védett ár miatt ez nem sújtja a magyarokat. Aki „védtelen” áron tankolna, ennyiért tehetné:

95-ös benzin: 659 Ft/liter

gázolaj: 718 Ft/liter

Ebben a helyzetben rendre érdemes körülnézni, mi a helyzet a környező országokban, ezt a Portfolio a napokban meg is tette.

A benzin esetében 22 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál, míg a dízelnél 38 forinttal volt az átlagos szint alatt a hazai ár hétfőn.

Mint a cikk megjegyzi, március 9-én annak ellenére jött az árstop, hogy a magyar benzinár meghaladta volna a szomszédos országok árait.

Védett árat egyébként más országok is alkalmaztak már.