A szomszédoknál már repül az üzemanyagár

Nap nap után írunk a dráguló üzemanyagról a külföldiek számára, ám a védett ár miatt ez nem sújtja a magyarokat. Aki „védtelen” áron tankolna, ennyiért tehetné:
- 95-ös benzin: 659 Ft/liter
- gázolaj: 718 Ft/liter
Ebben a helyzetben rendre érdemes körülnézni, mi a helyzet a környező országokban, ezt a Portfolio a napokban meg is tette.
A benzin esetében 22 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál, míg a dízelnél 38 forinttal volt az átlagos szint alatt a hazai ár hétfőn.
Mint a cikk megjegyzi, március 9-én annak ellenére jött az árstop, hogy a magyar benzinár meghaladta volna a szomszédos országok árait.
Védett árat egyébként más országok is alkalmaztak már.
- a szlovák kormány csütörtökön jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak, az intézkedés célja az üzemanyag-turizmus visszaszorítása
- a horvát kormány rendkívüli ülésen döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról, a rendelet 1,55 euróban maximálta a dízel árát, a benzin pedig literenként 1,50 euró lehet
- a francia kormány is új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet jelenleg azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors változását. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében
- a német kormány azt fontolgatja, hogy az üzemanyagárat csak naponta egyszer lehessen megváltoztatni; ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat
- Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány értékeli a mozgó jövedéki adó mechanizmus aktiválását a benzinre, ha az árak tartósan emelkednek, tehát gyakorlatilag egy lehetséges stabilizáló eszközt lebegtetett be
- a holland kormány a megugró árak miatt a nemzeti olajkészlet felszabadításáról kommunikált; ezzel párhuzamosan belpolitikai vita fut a további üzemanyag-adócsökkentés szükségességéről.