2026. március 19. csütörtök
29 July 2022, Bavaria, Rosenheim: A pump nozzle is stuck in the filler neck of a car at a gas station. Anyone who wants to save money at the gas station while on vacation abroad will have to part with old rituals this summer. After all, filling up on the other side of the border is no longer as profitable as it used to be, and in some cases has become a minus business. Photo: Uwe Lein/dpa (Photo by Uwe Lein/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Uwe Lein/picture alliance via Getty Images

A szomszédoknál már repül az üzemanyagár

Egyre másra iparkodnak az országok valamilyen módon kedvezni a lakosságnak.

Nap nap után írunk a dráguló üzemanyagról a külföldiek számára, ám a védett ár miatt ez nem sújtja a magyarokat. Aki „védtelen” áron tankolna, ennyiért tehetné:

  • 95-ös benzin: 659 Ft/liter
  • gázolaj: 718 Ft/liter

Ebben a helyzetben rendre érdemes körülnézni, mi a helyzet a környező országokban, ezt a Portfolio a napokban meg is tette.

A benzin esetében 22 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál, míg a dízelnél 38 forinttal volt az átlagos szint alatt a hazai ár hétfőn.

Mint a cikk megjegyzi, március 9-én annak ellenére jött az árstop, hogy a magyar benzinár meghaladta volna a szomszédos országok árait.

Védett árat egyébként más országok is alkalmaztak már.

  • a szlovák kormány csütörtökön jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak, az intézkedés célja az üzemanyag-turizmus visszaszorítása
  • a horvát kormány rendkívüli ülésen döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról, a rendelet 1,55 euróban maximálta a dízel árát, a benzin pedig literenként 1,50 euró lehet
  • a francia kormány is új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet jelenleg azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors változását. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében
  • a német kormány azt fontolgatja, hogy az üzemanyagárat csak naponta egyszer lehessen megváltoztatni; ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány értékeli a mozgó jövedéki adó mechanizmus aktiválását a benzinre, ha az árak tartósan emelkednek, tehát gyakorlatilag egy lehetséges stabilizáló eszközt lebegtetett be
  • a holland kormány a megugró árak miatt a nemzeti olajkészlet felszabadításáról kommunikált; ezzel párhuzamosan belpolitikai vita fut a további üzemanyag-adócsökkentés szükségességéről.

