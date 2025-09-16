Betiltották a közösségi médiaoldalakat a 16 éven aluliaknak, de most enyhítést vezetnek be Ausztráliában

A közösségi médiának nem kell ellenőriznie minden felhasználójának életkorát Ausztráliában, de mégis intézkednie kell a gyermekek hozzáférésének blokkolása érdekében – közölték a canberrai hatóságok. Ausztrália az internetes szabályozás terén úttörő szerepet játszik: parlamentje 2024 végén elfogadott egy törvényt, amely megtiltja a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram közösségi hálózatok használatát 16 év alattiak számára. A törvény azonban nem határozza meg az életkor-ellenőrzés módját.

„A platformoknak nem kell minden ausztrál korát ellenőrizniük ahhoz, hogy megfeleljenek a szabályoknak” – magyarázta Julie Inman Grant online biztonsági biztos, elismerve, hogy nincs univerzális megoldás. Anika Wells kommunikációs miniszter pedig ésszerű lépésekről beszélt, amelyeket a technológiai óriásoknak kell megtenniük a túl fiatal felhasználók fiókjainak felismerése és deaktiválása érdekében. „Nem tudjuk ellenőrizni az óceánt, de a cápákat igen” – fogalmazott a miniszter. A kormány iránymutatásai többszintű megközelítést javasolnak a hatékony felügyelet érdekében. Julie Inman Grant szerint így „a platformok kezelni tudják az internethasználók életkorának téves megállapításával vagy becslésével kapcsolatos kockázatokat”.

Az online biztonsági bizottság akár 28 millió euró bírságot is kiszabhat a vállalatokra.

A szabályozó szerv több más előírást is előterjesztett, amelyek a következő hónapokban lépnek hatályba, és amelyek célja a gyermekek védelme az interneten megjelenő „törvényes, de szörnyű” tartalmaktól, különös tekintettel a pornográfiára és a célzott üzeneteket küldő csevegőrobotokra.

Ezen a héten a Roblox videojáték-platform vállalta, hogy ellenőrzi felhasználói életkorát a gyermekek lehetséges ragadozóktól való védelme érdekében, és kötelezettséget vállalt arra, hogy 2025 végéig további intézkedéseket is tesz.