Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől, percről percre

2026.03.19. 10:56 Zelenszkij ukrán elnök fenyegetése – Van példa arra, hogy az ő arcát kampányban felhasználják? Gulyás Gergely: nem tudom, hogy példátlan-e. De biztos nem mindenhol arat osztatlan elismerést Ukrajna féktelen támogatása. Meg kell vizsgálni, hogy Ukrajna elnöke miket mondott. Ebből a szempontból kell vizsgálni, hogy mit tettünk. A háborút az oroszok kezdték, de Zelenszkij nem fogadta el az álláspontunkat, hogy a békét kell képviselni.

2026.03.19. 10:53 Hogyan viszonyul a magyar kormány az amerikai hadművelethez Iránban? Gulyás Gergely: nem érkezett hozzánk semmilyen kérés. És nem minden hadseregnek állnak rendelkezésére képességek. Magyarország általános álláspontja, hogy az atomenergiával kapcsolatos valamennyi egyezményt be kell tartani. Nem nőhet az atomfegyvereket birtokló országok száma.

2026.03.19. 10:51 Mi lesz a hétfői Patróta-nagyrendezvény mottója? Gulyás Gergely: a hagyományos értékek védelme. Ami a megalakulás indoka is volt. Benne van a legerősebb cseh és francia párt is, ezek vezetői is eljönnek.

2026.03.19. 10:50 Másolja a Fidesz a Tisza rendezvényeit? Gulyás Gergely: a humor nem mindenkinek áll jól.

2026.03.19. 10:50 Hány napra elég az olajtartalék? Gulyás Gergely: közel 3 hónapra elegendő tartalék áll rendelkezésre. A kőolajkészlet nem a fogyasztással arányosan fog csökkenni, a battai finomító is működik.

2026.03.19. 10:49 Ha J. D. Vance érkezik, Donald Trump nem? Gulyás Gergely: minden ilyen utazásról időben tájékoztatást adunk.

2026.03.19. 10:48 Hazaszállítás – zajlik? Gulyás Gergely: akik akartak, nagyrészt hazatértek. Konzuli védelem egyébként Iránban is van.

2026.03.19. 10:48 Donald Trump élesen bírálta a NATO-partnereket az iráni részvétel hiányában. Mit gondol erről? Gulyás Gergely: Magyarországot nem érte kritika.

2026.03.19. 10:46 Hormuzi-szoros – érkezett-e segítségkérés a kormányhoz? Gulyás Gergely: nem. Donald Trump kijelentette, kiktől vár segítséget.

2026.03.19. 10:46 Náci karlendítés a Tiszánál? Gulyás Gergely: a választók levonják a következtetést.

2026.03.19. 10:45 Meddig lesz titkosítva a Tisza Párt külföldi támogatása? Gulyás Gergely: 10-14 napon belül feloldják a titkosítást.

2026.03.19. 10:44 Ukrán pénzszállító – hogy áll a vizsgálat? Gulyás Gergely: a NAV folytatja.

2026.03.19. 10:43 Fel tudnak lépni az online manipuláció ellen? Gulyás Gergely: csak Amerikának van erre eszköze. Ha valami szólásszabadás-probléma van, akkor az a korlátozás.

2026.03.19. 10:42 Szokott találkozni Magyar Péterhez köthető politikai üzenetekkel a Facebookon? Gulyás Gergely: egy héten egyszer élek szövegjóváhagyással a Facebookon, de távol tartom magam ezektől a felületektől.

2026.03.19. 10:39 Ukrán olajblokád magyar megoldása – milyen eszközök vannak, amelyekről Orbán Viktor tett említést? Gulyás Gergely: a megoldás, hogy le kell törni az ukrán olajblokádot.

2026.03.19. 10:37 Ukrán állampolgárok kitiltása – miért történt meg? Gulyás Gergely: az Omelcsenko nevű egykori hírszerző tábornokot a miniszterelnök megölésével fenyegetés miatt tiltották ki. Családjával kapcsolatban is tett megjegyzéseket. Egy másik érintett ukrán csapatok érkezésével fenyegetett. Ez már önmagában lehetővé teszi a kitiltást. A Karasz nevezetű Zelenszkij-őrnagy a neonáci C14 csoport vezetője.

2026.03.19. 10:37 Barátság – mit lehet most tenni? Gulyás Gergely: egyetértek Robert Ficóval, hogy vicc lehet egy magyar, szlovák részvétel nélküli vizsgálóbizottság. Az egész probléma nem állna fenn, ha Ukrajna nem játszana össze Brüsszellel. Az EU már a formára sem ad.

2026.03.19. 10:35 Lesz-e mennyiségi korlátozás üzemanyagokra, mint másutt? Gulyás Gergely: a kormány egy hónapja meghozta a döntést, hogy a kőolaj stratégiai tartalékhoz való hozzáférést lehetővé teszi. 20 százalékot felhasználtak a stratégiai tartalékból, az üzemanyag-tartalékból még csak 3 százalékot használtunk fel. Urai vagyunk a helyzetnek.

2026.03.19. 10:31 Elemzők és uniós EP-képviselők is vélelmezik, hogy ha Orbán Viktor győz április 12-én, akkor mi lesz az eredmény elismerésével? Orbán Viktor szerint magabiztos Fidesz-győzelem és uniós megegyezés jön. Gulyás Gergely: mindenki arra készül, hogy Orbán Viktor és a Fidesz győz, a Tisza Párt is erre készül. A Tisza Párt elnöke és képviselői is arról beszélnek, hogy milyen okai lehetnek a választási csalásoknak, ezzel magyarázzák előre a vereséget európai szövetségeseiknek is. A választók döntenek április 12-én, aztán lesz lehetőség jogorvoslatra. Megfigyelők itt lesznek Amerikából, Európából, bárhonnan. Ukrán beavatkozás van a Tisza Párt érdekében, de ez sem ad okot arra, hogy a választást bárki megóvja. A Kijev-Brüsszel tengely azt szeretné, ha nem mi lennénk kormányon Magyarországon. De Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy ne függjön a már csak európai támogatástól.

2026.03.19. 10:28 Merz német kancellár azt mondta, nem lehetséges, hogy egyetlen ország zsarolja a többit. Orbán Viktornak megvan a haditerve a szavai szerint. Mi a feloldás? Gulyás Gergely: a döntésnek egyhangúnak kell lennie.

2026.03.19. 10:25 EU-csúcs: mi lenne a garancia arra, hogy támogassa Magyarország Ukrajna pénzügyi megsegítsét? Gulyás Gergely: ha három hét múlva megérkezik az olaj, akkor Magyarország jóvá tudja hagyni a támogatást. Tegnap a kormány is foglalkozott ezzel. Az elég, ha az olaj megérkezett. Jó néhány eset volt már, hogy csalódnunk kellett az ukrán elnök szavának valóságtartalmában. Semmi okunk nincs, hogy Zelenszkij elnök szavában megbízzunk.

2026.03.19. 10:24 Jön J. D. Vance? CPAC? Patrióták-találkozó az apropó? Gulyás Gergely: az amerikai alelnök vagy bárki más érkezéséről időben tájékoztatást adunk.

2026.03.19. 10:19 Beruházások Vitályos Eszter aktuális, állami szerepvállalással is járt beruházásokat ismertetett.

2026.03.19. 10:18 Nemzeti petíció: meghosszabbítva Vitályos Eszter: április 8-ig kitölthető a nemzeti petíció, online is, a nemzetipeticio.hu oldalon.

2026.03.19. 10:16 Tejtúltermelés – azonnali segítség Gulyás Gergely: a kormány 7 milliárd forinttal segíti az ágazatot, túltermelési válság van, ez komoly nehézség a magyar gazdáknak, minden liter után 15 forintot fogunk fizetni.

2026.03.19. 10:16 Személyesen fenyegették Magyarországot – kitiltások Gulyás Gergely megnevezett három ukrán személyt, akit kitiltottak Magyarországról.

2026.03.19. 10:14 Barátság Gulyás Gergely: a Barátság kőolajvezeték működőképes, az ezzel ellentétes bizonyítási lehetőségtől a magyar szakértőket elzárták. Amint lesz olaj, hozzá fogunk járulni Ukrajna pénzügyi megsegítéséhez.

2026.03.19. 10:10 EU-csúcs Gulyás Gergely: szerdán ült a kormány, a legfontosabb az európai helyzetértékelés volt. A kormányálláspont kialakítása megtörtént, a legfontosabb téma az EU-csúcson a versenyképesség, amit az EU az elmúlt években szétvert, Kínával és az Egyesült Államokkal szemben a kontinens lépést vesztett, ennek egyik oka az orosz energiahordozók kitiltása. Mégis úgy gondoljuk, hogy a csúcson tovább rombolják ezt a versenyképességet, a politika a háborúba való belesodródás politikája.