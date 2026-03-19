2026. március 19. csütörtök
Nyitókép: ANSA/YouTube

Bármikor robbanhat: időzített bombaként fenyegeti Európát az orosz tanker

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Bármikor felrobbanhat a feltételezhetően ukrán dróntámadás következtében kiégett orosz tanker Málta közelében – állítják egyes uniós tagállamok képviselői. Mindez környezeti katasztrófával fenyeget és veszélyezteti a sziget vízellátását is.

Egy irányíthatatlanná vált orosz tartályhajó, az Arctic Metagaz sodródik a Földközi-tengeren Málta közelében, és szakértők szerint példátlan környezeti katasztrófát okozhat. A felvételeken látszik, hogy a zöldre festett hajó egy részéről leégett a festék.

A tanker több mint 60 ezer tonna cseppfolyósított földgázt és mintegy 700 tonna dízelt szállított, amikor a hónap elején – feltételezések szerint – ukrán tengeri dróntámadás érte. A hajó legénységét kimenekítették, a jármű azonban azóta irányítás nélkül sodródik Málta és Olaszország között.

A hajótesten keletkezett sérülések miatt üzemanyag és gáz szivárog a tengerbe, miközben egyes olasz tisztviselők szerint a tanker bármelyik pillanatban fel is robbanhat.

Az Európai Unió több tagállama „környezeti időzített bombának” nevezte az esetet. A helyzet különösen súlyosan fenyegeti Máltát. A szigetállam a világ egyik legvízhiányosabb országa, és szinte teljes egészében tengervíz-sótlanító üzemekre támaszkodik az ivóvízellátásban. Ha a szennyezés eléri ezeket a létesítményeket, az nemcsak környezeti, hanem közvetlen ellátási válságot is okozhat.

Máltai politikusok szerint ez „nemzeti katasztrófa lenne, példátlan következményekkel”. A veszély a halászatot és a turizmust is súlyosan érintheti, amelyek a helyi gazdaság kiemelt bevételi forrásai.

A máltai külügyminiszter, Ian Borg már az Európai Unió segítségét kérte, miközben Olaszország, Franciaország és további országok közös levélben sürgetik Brüsszelt a gyors beavatkozásra. Az országban közben belpolitikai vita robbant ki, és azt követelik a kormánytól: valljon színt, képes-e kezelni a helyzetet, és mi lesz, ha „kiszáradnak a vízcsapok”.

Az orosz árnyékflottához tartozhat a kilőtt tanker

Az orosz közlekedési minisztérium szerint a hajó Murmanszkból indult és orosz zászló alatt haladt. Nyugaton a szankciókat kijátszó, úgynevezett orosz „árnyékflottához” sorolták. Moszkva szerint viszont a támadás nemzetközi terrorcselekmény volt, amelyet líbiai partokról indított drónokkal hajtottak végre, Kijev eddig nem kommentálta az ügyet.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a nemzetközi törvények előírják, hogy a part menti államok felelőssége az ökológiai katasztrófa megelőzése, azt hogy Moszkva ebben milyen mértékben vesz részt, „a konkrét körülmények határozzák majd meg” – fogalmazott a szóvivő.

Olaszország azt sürgette, hogy a hajót kezelő orosz cég béreljen fel egy erre szakosodott vállalatot a jármű biztonságos elvontatására. A napokban a Fekete-tengeren ért feltételezhetően dróntámadás egy görög tankert is. Az amerikai Chevron mamutvállalat által bérelt hajó kazah olajat készült berakodni az orosz Novorosszijszk kikötőjében.

Közben Moszkvában már azt lebegtetik, hogy haditengerészeti védelmet kapnak az energiaszállító hajók – erről egy magas rangú illetékes, Nyikolaj Patrusev orosz elnöki tanácsadó beszélt. Kommentátorok szerint mindez az energiaszállítás militarizálásával fenyeget.

Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát, és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

Csizmazia Gábor: félnek a „kúszó missziótól” az amerikaiak Iránban

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

Trump nem tudott az izraeli támadásról

VIDEÓ
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Nem szeretjük a biztosítókat? - Egy mellbevágó szavazáseredmény és 10 meglepő jóslat a biztosítások jövőjéről

Több mint 350 fő részvételével rendezte meg a Portfolio kedden az év egyik legnagyobb biztosításszakmai eseményét, a Biztosítás 2026 konferenciát. A közönség ezúttal is a Mentimeter segítségével, okostelefonos szavazás keretében nyilváníthatott véleményt a piaci aktualitásokról, a szektor jövőképéről. Kiderült például, hogy idén lassulva bár, de tovább nőhet a piac díjbevétele, a biztosítói AI-projektek jellemzően 2-5 év alatt térülhetnek meg, és hogy a függő ügynöki hálózatok egyértelmű visszaszorulását várja a szakma a digitális csatornák javára. Megosztotta a közönség a véleményét arról is, mitől lesz releváns egy biztosító az ügyfél számára, milyenek a reális unit-linked hozamok, és mekkora aktivitást hozhat összességében a félidőben járó idei lakásbiztosítási kampány.

Tömegesen fordítanak hátat a magyarok a kedvenc nyaralóhelyeiknek: kiderült, hova utaznak idén a káosz elől

A közel-keleti konfliktusok és a légi közlekedés akadozása érezhetően átalakította az utazási szokásokat.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

