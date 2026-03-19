Bármikor robbanhat: időzített bombaként fenyegeti Európát az orosz tanker

Egy irányíthatatlanná vált orosz tartályhajó, az Arctic Metagaz sodródik a Földközi-tengeren Málta közelében, és szakértők szerint példátlan környezeti katasztrófát okozhat. A felvételeken látszik, hogy a zöldre festett hajó egy részéről leégett a festék.

A tanker több mint 60 ezer tonna cseppfolyósított földgázt és mintegy 700 tonna dízelt szállított, amikor a hónap elején – feltételezések szerint – ukrán tengeri dróntámadás érte. A hajó legénységét kimenekítették, a jármű azonban azóta irányítás nélkül sodródik Málta és Olaszország között.

A hajótesten keletkezett sérülések miatt üzemanyag és gáz szivárog a tengerbe, miközben egyes olasz tisztviselők szerint a tanker bármelyik pillanatban fel is robbanhat.

Az Európai Unió több tagállama „környezeti időzített bombának” nevezte az esetet. A helyzet különösen súlyosan fenyegeti Máltát. A szigetállam a világ egyik legvízhiányosabb országa, és szinte teljes egészében tengervíz-sótlanító üzemekre támaszkodik az ivóvízellátásban. Ha a szennyezés eléri ezeket a létesítményeket, az nemcsak környezeti, hanem közvetlen ellátási válságot is okozhat.

Máltai politikusok szerint ez „nemzeti katasztrófa lenne, példátlan következményekkel”. A veszély a halászatot és a turizmust is súlyosan érintheti, amelyek a helyi gazdaság kiemelt bevételi forrásai.

A máltai külügyminiszter, Ian Borg már az Európai Unió segítségét kérte, miközben Olaszország, Franciaország és további országok közös levélben sürgetik Brüsszelt a gyors beavatkozásra. Az országban közben belpolitikai vita robbant ki, és azt követelik a kormánytól: valljon színt, képes-e kezelni a helyzetet, és mi lesz, ha „kiszáradnak a vízcsapok”.

Az orosz árnyékflottához tartozhat a kilőtt tanker

Az orosz közlekedési minisztérium szerint a hajó Murmanszkból indult és orosz zászló alatt haladt. Nyugaton a szankciókat kijátszó, úgynevezett orosz „árnyékflottához” sorolták. Moszkva szerint viszont a támadás nemzetközi terrorcselekmény volt, amelyet líbiai partokról indított drónokkal hajtottak végre, Kijev eddig nem kommentálta az ügyet.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint a nemzetközi törvények előírják, hogy a part menti államok felelőssége az ökológiai katasztrófa megelőzése, azt hogy Moszkva ebben milyen mértékben vesz részt, „a konkrét körülmények határozzák majd meg” – fogalmazott a szóvivő.

Olaszország azt sürgette, hogy a hajót kezelő orosz cég béreljen fel egy erre szakosodott vállalatot a jármű biztonságos elvontatására. A napokban a Fekete-tengeren ért feltételezhetően dróntámadás egy görög tankert is. Az amerikai Chevron mamutvállalat által bérelt hajó kazah olajat készült berakodni az orosz Novorosszijszk kikötőjében.

Közben Moszkvában már azt lebegtetik, hogy haditengerészeti védelmet kapnak az energiaszállító hajók – erről egy magas rangú illetékes, Nyikolaj Patrusev orosz elnöki tanácsadó beszélt. Kommentátorok szerint mindez az energiaszállítás militarizálásával fenyeget.