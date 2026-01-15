Német katonák landoltak Grönlandon a Dániával való szolidaritás jegyében

Kora délelőtti értesülések szerint a Bundeswehr repülőgépe egyelőre 13 katonát szállított a Dánia autonóm területének számító szigetre. A bevetés a dán kormány meghívására történik, és egyelőre egyfajta felderítő osztagról van szó.

A cél az, hogy más NATO-partnerekkel együtt megvizsgálják a lehetséges katonai segítségnyújtás kereteit a régió biztonságának garantálásában.

A német portálok értesülése szerint francia katonák már megelőzték a németeket, mint ahogy nem sokkal korábban Norvégia és Svédország is katonákat küldött Grönlandra. Mindez a fokozott NATO-együttműködés jegyében történik.

A Die Welt ennek kapcsán idézte Emmanuel Macron francia elnököt, aki Dánia által szervezett közös gyakorlatokról beszélt. Utalt arra, hogy mindez az „Arctic Endurance hadművelet” jegyében történik.

A német védelmi minisztérium közleményében hangsúlyozta Dánia támogatásának fontosságát.

Az ellenzéki Zöldek Pártja üdvözölte a Bundeswehr grönlandi misszióját. Szóvivője ezzel kapcsolatban „erőteljes szimbólumról” beszélt. Fontosnak nevezte, hogy a Dániával való katonai szolidaritási gesztust a Fehér Házat figyelmeztető diplomáciai lépésekkel egészítsék ki.

Ennek kapcsán felszólította Friedrich Merz kancellárt, hogy figyelmeztesse az amerikai elnököt egy NATO-tagállam területi integritása megkérdőjelezésének, a szövetségen belüli kohézió aláásásának következményeire.