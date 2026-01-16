ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek
SAAB Jas 39 Gripen fighter of the Hungarian Air Force that participated in the airshow held in Caorle (Venice) on May 4, 2024.
Nyitókép: Unsplash

Ilyen vadászgépekkel bővül nemsokára a magyar Gripen-flotta – fotók

Infostart

A svédországi magyar nagykövet személyesen látogatott el a SAAB gyárába, és tekintette meg a készülő új Gripen C vadászrepülőket.

Képet posztolt a magyar honvédség új vadászgépeiről Magyarország stockholmi nagykövetsége. A posztban azt írják, hogy 2026-ban lesz 20 éves a Magyar Légierő együttműködése a Saab-bal, és nyárig négy darab új Gripen C típusváltozat érkezik majd a magyar flottához – írja a Telex.

Palócz Péter nagykövet ellátogatott a vállalat linköpingi egyárába, miután tárgyalt a Saab vezetőivel és Gripen-programért felelős munkatársaival, és megnézte a készülő gépeket.

A Magyar Honvédség jelenleg 14 Gripennel rendelkezik, ez az állomány bővül nyárig az újabb 4 géppel. Mint írják, ez arra is lehetőséget ad, hogy Magyarország aktívabb szerepet vállaljon Európa légvédelmében. A magyar Gripenek Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és a balti országok légtérvédelmében vesznek részt.

magyarország

honvédség

svédország

beruházás

gripen

vadászgép

légierő

beszerzés

saab

