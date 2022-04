"Magyarország megszegi ígéretét, ha..." - a nap hírei

Nem lesz a lakosságot sújtó adóemelés - jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Világgazdaság podcastjában. Nyitrai Zsolt azt mondta: a globális helyzet Magyarországot is érinti, mindezek miatt költségvetési fegyelemre lesz szükség, de az embereket érintő megszorítás egészen biztosan nem lesz. A miniszterelnöki megbízott azt is kiemelte, hogy az európai uniós helyreállítási alap forrásai járnak Magyarországnak, ezekért a támogatásokért a magyar kormány küzdeni fog. Beszélt arról is: április végén május legelején lehet az újonnan megválasztott országgyűlés alakuló ülése.

Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez így lesz a jövőben is – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kifejtette: az MVM leányvállalata, a CEEnergy és a Gazprom leányvállalata, a Gazpromexport közötti szerződéses viszony, valamint az elmúlt napok technikai tárgyalásai alapján lehetséges a brüsszeli szankciók megsértése nélkül, a szállító által előírt módon fizetni a leszállított földgázért.

Magyarország nem fog fegyvert és katonákat küldeni Ukrajnába, erre kapott felhatalmazást a választásokon - hangsúlyozta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjújában. Kovács Zoltán Christiane Amanpour, a hírtelevízió vezető nemzetközi tudósítója arról kérdezte, hogy mivel magyarázható az unióstól eltérő magyar különvélemény ebben a kérdésben. Az államtitkár szerint Magyarország nem külön áll, száz százalékban kiáll a NATO és az Európai Unió döntései mellett. Arról is beszélt: az Európai Unió tagállamai számára nincs közös közbeszerzési eljárás a gáz- és olajvásárlásokra, ezért ezekre vonatkozóan Magyarország az Oroszországgal kötött szerződéseknek tesz eleget. Csak technikai kérdés, hogy a magyarok milyen pénznemben fizetnek. Ez nem jelenti a szankciókra vonatkozó nemzetközi politika megkerülését.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Magyarország megszegi az uniós szankciókat, ha beváltja azt az ígéretét, hogy rubelben fizeti az orosz energiát. Ursula von der Leyen, szintén a CNN-nek adott interjúban azt mondta: elemezték az orosz elnök rendeletét: amit Vlagyimir Putyin javasol, az euró rubellé alakítását, majd a gázszámla kifizetését, az a szankciók megszegése lenne. Hozzátette: Magyarország eddig ragaszkodott a szankciókhoz, és remélhetőleg ez így is marad.

Hétfőtől részleges gyárleállás lesz a Tungsramnál. Az érintett dolgozókat szabadságra küldik. A Zalai Hírlap a társaság elnök-vezérigazgatójának tájékoztatására hivatkozva azt írja: a Tungsramot megoldhatatlan helyzet elé állították a gazdasági körülmények. Jörg Bauer azt mondta, csak az azonnali kormányzati segítség tenné lehetővé a történelmi magyar márka további működését. Szerinte az egész európai ipart veszélyezteti az energiaárak elszabadulása, a nyersanyagok hiánya és drágulása, a szállítási nehézségek.

Befejeződött a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítése. A Nemzeti Választási Irodához a végleges adatok szerint 318 083 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 264 031 lett, míg a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 50 ezernél volt érvénytelen a szavazási irat. Az NVI munkatársai már dolgoznak a szavazatok összesítésén. Az országos listás választás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb április 22-én.

Nemcsak az ellenzéki pártok szenvedtek vereséget, hanem az igény a szabadságra és az európai hazára, valamint a polgári eszmékre - mondta a Demokratikus Koalíció elnöke a párt politikai tanácskozásán. A választási eredményeket értékelve Gyurcsány Ferenc, azt mondta, az elmúlt 30 év legsúlyosabb vereségét szenvedte el a demokratikus oldal. A pártelnök szerint öngyilkosság volt, hogy olyan jelöltet választottak miniszterelnök-jelöltnek, aki le akarta váltani az ellenzéket, ami élén győznie és kormányoznia kellett volna. Kifejtette: a vereség után nem magyarázkodni kell, bűnbakot keresni, hanem szembefordulni és küzdeni, kompromisszumok nélkül és becsületesen, és a DK ezt fogja tenni.

33 helyszínre riasztották a tűzoltókat a viharos időjárás miatt. Legtöbb esetben letört faágak, kidőlt fák és szén-monoxid veszélye miatt volt dolguk a katasztrófavédőknek a viharos időjárás következtében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A legtöbb riasztásuk Budapesten volt. Az erős szél miatt, tíz esetben szén-monoxid miatt is riasztották a tűzoltókat. A szél ilyenkor visszafújhatja az égésterméket a kéménybe, ami miatt tökéletlen égés, így szén-monoxid keletkezik.

Megnyílt a Szépművészeti Múzeum Bosch-kiállítása. A tárlat a nagyközönség számára mától július 17-ig látogatható. Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek részeként megvalósult kiállítás egymilliárd eurós biztosítási összértékű anyagot vonultat fel. A németalföldi festő fennmaradt életművének csaknem fele, tíz festmény és több rajz is látható. Többek között Párizsból, Bostonból, Madridból, Berlinből, Frankfurtból és Rotterdamból érkeztek eredeti remekművek.