ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.82
usd:
331.08
bux:
123090.37
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Szlovákia leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajna felé

Infostart / MTI

A szlovák áramszállító vállalat (SEPS) felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal – jelentette be Martin Magáth, a SEPS vezérigazgatója Pozsonyban szerdán.

Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy Szlovákia már nem fog segítséget nyújtani Ukrajnának az ukrán elektromos hálózat stabilizálásában, vagyis leállítja a vészhelyzeti áramszállítást.

„A SEPS a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A mai kormányülésen elfogadták az a határozatot, amely jogilag is befejezetté teszi ezt a folyamatot. A SEPS felmondja a vészhelyzeti segítségnyújtásról szóló szerződését az Ukrenerho vállalattal” – fejtette ki Martin Magáth, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák áramszállító vezérigazgatója elmondta: a szerződés alapján a vészhelyzeti áramszállítás a rendszerstabilizálást szolgálta, és legutóbb januárban került sor ilyen segítségnyújtásra.

„Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak” – magyarázta Martin Magáth.

Az Ukrajnába irányuló szlovák vészhelyzeti áramszállítás leállítását a múlt héten azt követően jelentette be a szlovák miniszterelnök, hogy az ukrán fél már huzamosabb ideje nem tette lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon.

A Szlovákiára és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó Barátság kőolajvezetéken január 27-én állt le a szállítás az ukrajnai háború összefüggésében, és azt az ukrán fél azóta sem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból már több hete lehetséges. Ez utóbbiról az ukrán fél azt mondta, hogy folyamatban van a sérült infrastruktúra helyreállítása, ugyanakkor az erre vonatkozó kérés ellenére nem tették lehetővé, hogy a fennálló viszonyokról szlovák vagy uniós küldöttség meggyőződhessen. A fennálló helyzet miatt Szlovákia már korábban olajszükséghelyzetet vezetett be, és bejelentette az Ukrajnába irányuló szlovák dízelüzemanyag exportjának leállítását is.

Kezdőlap    Külföld    Szlovákia leállítja a vészhelyzeti áramszállítást Ukrajna felé

ukrajna

szlovákia

áram

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
„Megvan az olajunk”

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
Az orosz elnöknek nem dolga, hogyan jut el az orosz olaj Magyarországra, megvannak a céljai, elérésükig nem fejezi be az ukrajnai háborút – erről beszélt egy szerdai tévéinterjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint az ukrán követeléseket erőből le kell verni. Olajból „vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az infláció nő, a benzin drágul". Megerősítette: nem lesz miniszterelnök-jelölti vita Magyar Péterrel.
 

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az Irán ellen indított háború a legtöbb elemző szerint is addig tarthat, ameddig az amerikai elnök úgy érzi, hogy eléri, amit akart – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, Közel-Kelet-szakértő.
 

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, kiderült, ki lehet az új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról szerdán

Ötödik napja tart és egyre csak szélesedik Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma a két országban összesen túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az Egyesült Államok szerdán Srí Lanka partjainál tengeralattjáróval süllyesztett el egy iráni hadihajót, legalább 80-an meghaltak. Irán a NATO-tagállam Törökországra lőtt ki ballisztikus rakétát, melyet semlegesítettek. Közben kiderült: a néhai Ali Hámenei ajatollah fia, Modzstaba Hámenei az elsőszámú esélyes, hogy legfőbb vezetőnek válasszák Iránban. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

US submarine sinks Iranian warship with torpedo in Indian Ocean, as Pentagon releases footage of strike

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 16:05
Koppintott iráni drónnal csaptak le Teheránra az amerikaiak
2026. március 4. 16:05
Iráni háború: így vesztett el Amerika három vadászgépet
×
×