Nagy Dávid: Magyar Péter a Kutyapárt ellen beszél, pedig mi voltaképpen még segítjük is

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója szerint a Tisza Párt elnöke ellenük uszítja az embereket, azt állítva, hogy „fideszesek szedik az aláírásaikat”, és fideszesek ők is – írja a pártigazgató Facebook-bejegyzése alapján az Index.

Nagy Dávid szerint ők Ózd, Salgótarján vagy éppen Püspökladány melletti falvakban, ahol „csak a propagandából hallottak a Tiszáról”, aláírásgyűjtés közben több ezer embernek magyarázzák el hogy Magyar Péter nem akar senkit háborúba küldeni.

Kijelentette, hogy nemcsak az emberei vagy a „proxyjai”, de Magyar Péter is folyamatosan „hergel ellenünk a »rendszerváltás« nevében”. A pártigazgató szerint gyakorlatilag egy hete minden napra jut egy nyilatkozat vagy beszéd, ahol „csatlóssággal vannak megvádolva igaztalanul”.

Azt is hangsúlyozza, hogy a Kutyapárt a mostani kampányban gyorsabban gyűjti az aláírásokat, mint 2022-ben, és ezt „egyik nagy populista tömb sem tudja megállítani, sem zsarolással, sem vesztegetéssel, sem üzengetéssel”.