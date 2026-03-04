ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pártigazgatója beszédet mond a Legyen mindenki egyforma! mottóval megtartott Szürke Békemenet demonstráción a Hõsök terén 2025. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nagy Dávid: Magyar Péter a Kutyapárt ellen beszél, pedig mi voltaképpen még segítjük is

Infostart

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója szerint számos helyen ők világosítják fel az embereket arról, hogy Magyar Péter senkit sem fog háborúba küldeni, ezzel szemben szerinte a Tisza Párt elnöke folyamatosan fideszes proxy pártnak titulálja őket és hergeli az embereket ellenük.

Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pártigazgatója szerint a Tisza Párt elnöke ellenük uszítja az embereket, azt állítva, hogy „fideszesek szedik az aláírásaikat”, és fideszesek ők is – írja a pártigazgató Facebook-bejegyzése alapján az Index.

Nagy Dávid szerint ők Ózd, Salgótarján vagy éppen Püspökladány melletti falvakban, ahol „csak a propagandából hallottak a Tiszáról”, aláírásgyűjtés közben több ezer embernek magyarázzák el hogy Magyar Péter nem akar senkit háborúba küldeni.

Kijelentette, hogy nemcsak az emberei vagy a „proxyjai”, de Magyar Péter is folyamatosan „hergel ellenünk a »rendszerváltás« nevében”. A pártigazgató szerint gyakorlatilag egy hete minden napra jut egy nyilatkozat vagy beszéd, ahol „csatlóssággal vannak megvádolva igaztalanul”.

Azt is hangsúlyozza, hogy a Kutyapárt a mostani kampányban gyorsabban gyűjti az aláírásokat, mint 2022-ben, és ezt „egyik nagy populista tömb sem tudja megállítani, sem zsarolással, sem vesztegetéssel, sem üzengetéssel”.

inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
