Major Veronika, Fábian Sára és Jákó Miriam (b-j), a magyar csapat tagjai a női légpisztoly csapatversenyének selejtezőjében az olimpiai kvalifikációs légfegyveres Európa-bajnokságon Győrben, az Audi Arénában 2024. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Győzött a magyar női pisztolyos csapat a trió számban, Major az ötödik aranyát nyerte

Infostart / MTI

A Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika összeállítású magyar együttes aranyérmet nyert a női pisztolyosok trió számában szerdán Jerevánban, a légfegyveres Európa-bajnokság zárónapján, így Major öt diadallal zárta az eseményt.

A hagyományos versenyben vasárnap győztes magyar csapat egyértelmű esélyesként kezdte meg szerdán a trió számot, különösen úgy, hogy több küldöttség már korábban hazautazott, így a versenyre csupán hét együttes nevezett. A rangsoroló szakasznak nem volt tétje, Majorék azonban ezt is megnyerték 573 körrel, a negyeddöntőben pedig – melyben a legjobb négy között kellett végezni a továbbjutáshoz – 580 körös eredménnyel lettek elsők. Az elődöntőben a magyar hármasnak sikerült a korábbiaknál is jobb teljesítményt nyújtania – gyakorlatilag mindhárom csapattag átlag feletti 20 lövést produkált –, 582 körös eredménnyel megnyerte ezt a szakaszt is, és készülhetett a bolgárok elleni fináléra.

Az aranycsata favoritja a magyar csapat volt, amely az elődöntőben nyolc körrel lőtt jobbat a bolgároknál, viszont az éremmérkőzésnek más szabályai voltak, mint a korábbi szakaszoknak. Ebben ugyanis nem 20-20 lövést adtak le a versenyzők, hanem lövésenként vetették össze a csapatok eredményeit és amelyik egységnek jobb eredménye volt az adott körben az két pontot kapott, döntetlen esetén pedig egy-egy pont járt (volna) a feleknek.

A finálé egyértelműen Major Veronikáék elképzelései szerint alakult sokáig, az első három sorozatot megnyerték és 6-0-ra elhúztak, majd 8-2-re is vezettek. Ekkor a bolgárok időt kértek, az azt követő két sorozatot megnyerték, így 8-6-ra felzárkóztak. A verseny ezen pontján a magyarok kértek időt, a rövid pihenő pedig nagyon jót tett, a folytatásban Fábián és Jákó is csak 10 kör feletti eredményeket lőtt és Major Veronika is jól célzott, így végül simán, 16-6-ra megnyerte a döntőt a magyar csapat.

A küldöttség öt aranyéremmel zárta a kontinensviadalt, és Major Veronika mind az öt győzelemnek részese volt.

Az olimpiai bronzérmes klasszis vasárnap megnyerte a hagyományos egyéni, valamint – Fábiánnal és Jákóval a – csapatversenyt, hétfőn Nagy Ákos Károllyal a vegyes csapat számban győzött, kedden pedig a szóló számban sem talált legyőzőre.

Mindezek mellett Péni István a férfi puskások egyéni olimpiai számában ötödik lett, míg Dénes Eszter a nők hasonló versenyében a hetedik pozícióban végzett.

