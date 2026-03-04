Összeomlott egy gyalogoshíd, öt ember meghalt, egyet még keresnek Spanyolországban

A baleset a kantabriai tartomány fővárosától, Santandertől északra fekvő El Bocal sziklás strandján történt – jelentette a kantabriai tengeri mentőszolgálat. Az esti órákban még egy embert kerestek – közölték.

A kutatócsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak – írta az X közösségi oldalon Santander polgármestere, Gema Igual. Egy személyt kihűléssel kórházba szállítottak – tette hozzá.

A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek – jelentette az Europa Press helyi hírügynökség, az RTVE állami televízió és más médiumok, hivatkozva a mentőszolgálatra és egy túlélőre.

Mindannyian a tengerbe vagy a sziklákra estek, amikor a fából készült gyalogoshíd összeroppant. Két embert élve mentettek ki a vízből, de egy nő később belehalt sérüléseibe a santanderi kórház intenzív osztályán.

Az Europa Press szerint az eltűnt személyt hajókkal és helikopterekkel keresik.