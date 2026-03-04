ARÉNA - PODCASTOK
Pharmacy Drugstore: Portrait of a Handsome Young Man Choosing to Buy Medicine, Drugs, Vitamins. Apothecary Full of Health Care Products, Pill Bottles, Sport Supplement Packages with Modern Design
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

105 milliós bírság a Normaflore helytelen reklámozása miatt

Infostart / MTI

Nem az engedélyezett alkalmazási előírások szerint mutatta be két termékét a Normaflore készítményeket forgalmazó Opella Healthcare Commercial Kft., a jogsértés miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 105 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

A versenyhatóság szerdai közleménye szerint tavaly februárban indított versenyfelügyeleti eljárást a céggel szemben. A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a társaság 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg.

A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot.

A versenyhivatal közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során

kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.

A nemzeti versenyhatóság kiemelten figyel a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával – emlékeztetett a GVH.

A Védelmi Tanács szerdai ülésén hozott kormánydöntéseket ismertette a Facebook-oldalára feltöltött videóban Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Kedd este landolt a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtéren az első, Közel-Keletről indult kimenekítő járat, Izraelből és Jordániából szállítottak haza szlovák állampolgárokat. Ma újabb állami járat indul, utána újabb országból is megkezdik a kimenekítést. A külügyminisztériumra jelentős nyomás nehezedik, nem minden szlovák állampolgárt lehet kormányzati géppel hazaszállítani.
 

