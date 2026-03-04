A versenyhatóság szerdai közleménye szerint tavaly februárban indított versenyfelügyeleti eljárást a céggel szemben. A vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy a társaság 2024. szeptember 1. és 2025. január 6. között a Normaflore belsőleges szuszpenzió és a Normaflore extra 4 milliárd/5 ml belsőleges szuszpenzió népszerűsítése során a termékek alkalmazási előírásain túlmutató állításokat fogalmazott meg.

A GVH megállapította, hogy a vállalkozás ezekkel az állításokkal jogsértést követett el, mert nem az engedélyezett alkalmazási előírások alapján mutatta be a Normaflore termékeket, ezért szabták ki a bírságot.

A versenyhivatal közleményében felhívta a vállalkozások figyelmét, hogy a vény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámozása során

kizárólag olyan állításokat tehetnek, amelyek maradéktalanul megfelelnek az engedélyezett alkalmazási előírásoknak.

A nemzeti versenyhatóság kiemelten figyel a vény nélkül kapható gyógyszerek piacára, nemrég két versenyfelügyeleti eljárást is indított versenykorlátozás, illetve erőfölénnyel való visszaélés gyanújával – emlékeztetett a GVH.