Az amerikai haditengerészet által elsüllyesztette iráni drónanyahajó, a IRIS Shahid Bagheri
Nyitókép: Iráni Védelmi Minisztérium

Elsüllyedt egy anyahajó az Irán elleni háborúban

Infostart

Az amerikai haderő közel-keleti parancsnoksága (CENTCOM) megerősítette a hajó elsüllyedését.

Az iráni hadiflotta legújabb és legütőképesebb drónhordozóját az Ománi-öbölben érte a végzetes támadás. Az IRIS Shahid Bagheri 2025 februárjában állt szolgálatba, és arra tervezték, hogy az ország partjaitól távol hajtson végre légitámadásokat, illetve végezzen felderítést. A 240 méter hosszú, majdnem 42 ezer tonna vízkiszorítású úszó repteret a korábban a Perarin nevet viselő konténer szállítóból építették át.

A fedélzeten 60 darab, különböző típusú felderítő és csapásmérő drón, valamint helikopterek kaptak helyet. Ugyanakkor a fegyverzethez tartozott még 30 darab Ashura típusú gyors, támadócsónak, valamint tengeri célok elleni manőverező robotrepülőgépek, illetve légvédelmi rakéták. Egyes jelentések szerint még szárazföldi csapásokra alkalmas, Fateh-osztályú ballisztikus rakéták is helyet kaphattak a hajón. Ezen felül a víz alatti hadviseléshez kifejlesztett drón-tengeralattjárókkal ugyancsak felszerelték az IRIS Shahid Bagheri-t.

Alig egy éve állt csak hadrendbe az iráni haditengerészet drónhordozó hajója, az IRIS Shahid Bagheri. Kép: Iráni Védelmi Minisztérium
Alig egy éve állt csak hadrendbe az iráni haditengerészet drónhordozó hajója, az IRIS Shahid Bagheri. Kép: Iráni Védelmi Minisztérium

A drónanyahajónak rendkívül fejlett és összetett elektronikai felderítő, lehallgató, illetve zavaró berendezései is voltak. Arra szánták, hogy akár egy évig tartó bevetéseket hajtson végre, így a hatótávolsága meghaladta a 22 ezer kilométert. Irán egyfajta előretolt tengeri bázisként használta arra, hogy kiterjessze tengeri hatalmát az országtól távoli vizekre. Ezért az elvesztése rendkívül súlyos veszteségnek számít, mivel az ország vallási vezetése éppen az iszlám forradalom exportálását tartja a legfőbb küldetésének.

Ugyanakkor az Army Recognition szerint a haditengerészetre mért megrendítő csapások ellenére a perzsa állam még mindig félelmetes mennyiségű ballisztikus rakétával és öngyilkos drónnal rendelkezik. Ezek teljes megsemmisítése pedig valószínűleg egy hosszan elhúzódó háborúban lenne csak lehetséges.

irán

drónhadviselés

drónhordozó

Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
