ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.19
usd:
330.35
bux:
123872.29
2026. március 4. szerda Kázmér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy bakancsos alak ásóval a kezében áll egy erdős területen.
Nyitókép: Unsplash

Megölte és elásta feleségét, majd eltűntként jelentette be

Infostart

A szörnyűséges eset döglött aktává vált, ám egy új információ miatt leporolták, és végül közel három évtized után pont kerülhet a történet végére.

„Megölte, elásta, majd bejelentette felesége eltűnését egy ceglédberceli férfi 1999-ben. Kapcsolatuk megromlott, az akkor 26 éves asszony – közös gyermekükkel együtt – elhagyta volna” – írja Facebookon közzétett beszámolójában a rendészeti államtitkárság.

A férj ezt nem engedte, fojtogatta és többször fejen ütötte: az áldozat belehalt elszenvedett sérüléseibe. A tettes autója csomagtartójában egy erdőbe vitte, elásta, majd bejelentette eltűnését.

A rendőrség annak idején mindent megtett a nő felkutatása érdekében, de nem járt sikerrel. Azonban a közelmúltban olyan új információ derült ki, ami alapján újranyitották a nyomozást. Az áldozat maradványait végül megtalálták, a férjet pedig aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével meggyanúsították. A bíróság letartóztatta.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megölte és elásta feleségét, majd eltűntként jelentette be

gyilkosság

rendőrség

letartóztatás

eltűnés

nyomozás

ceglédbercel

1999

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
„Megvan az olajunk”

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről
Az orosz elnöknek nem dolga, hogyan jut el az orosz olaj Magyarországra, megvannak a céljai, elérésükig nem fejezi be az ukrajnai háborút – erről beszélt egy szerdai tévéinterjúban Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint az ukrán követeléseket erőből le kell verni. Olajból „vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az infláció nő, a benzin drágul". Megerősítette: nem lesz miniszterelnök-jelölti vita Magyar Péterrel.
 

Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal, rendeződhet a két magyar hadifogoly ügye is

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Adria-vezeték: reagált a Janaf a magyar olajtársaság által közölt adatokra

NATO felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

NATO felé kilőtt iráni rakétát semmisítettek meg

Az észak-atlanti katonai szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely Törökország felé tartott – közölték Ankarában.
 

Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban

N. Rózsa Erzsébet az Arénában: Irán esélye az lehet, ha Donald Trumpnak „ennyi elég”

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Elsüllyedt egy anyahajó az Irán elleni háborúban

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erőre kaptak a tőzsdék: rali van Európában, az USA is emelkedik

Erőre kaptak a tőzsdék: rali van Európában, az USA is emelkedik

Eladási hullám söpört végig a tőzsdéken az elmúlt napokban, miután a közel-keleti háború már 5. napja tart, és ugyan eleinte csak az USA és Izrael mért csapást Iránra, a konfliktus már vagy egy tucat országra kiterjed. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorosot. Közben a tőzsdék folyamatosan estek, tegnap lefordultak az hét elején még relatíve jól teljesítő amerikai tőzsdék, majd Ázsiában is folytatódott a lejtmenet, különösen dél-koreai piac kapott nagy ütést, több mint 10 százalékosat, ami miatt fel is kellett függeszteni a kereskedést. Európa ehhez képest már jobban néz ki, emelkedést mutatnak a vezető indexek, ami az elmúlt napokban látott masszív eséshez képest érdemi hangulatjavulást jelent. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!

Elképesztő, hová rejtette a csempészett árut ez a hajdú-bihari ügyeskedő: ezt hogy bírták ki a NAV ellenőrök röhögés nélkül?!

&quot;Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak&quot;.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US submarine sinks Iranian warship with torpedo, as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

US submarine sinks Iranian warship with torpedo, as Pentagon says it will strike 'deeper into Iran'

It's thought around 180 people were on board the Iris Dena - 32 were rescued, and Sri Lankan authorities say 80 bodies have been found so far.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 11:45
Magyarországi családi házat döntött romba egy szlovák kamionos, egy kislány súlyosan megsérült
2026. március 4. 10:49
Új fejlemény a törvényellenesen nemátalakító műtéteket végző kiskunhalasi orvosok ügyében
×
×