Megölte és elásta feleségét, majd eltűntként jelentette be

„Megölte, elásta, majd bejelentette felesége eltűnését egy ceglédberceli férfi 1999-ben. Kapcsolatuk megromlott, az akkor 26 éves asszony – közös gyermekükkel együtt – elhagyta volna” – írja Facebookon közzétett beszámolójában a rendészeti államtitkárság.

A férj ezt nem engedte, fojtogatta és többször fejen ütötte: az áldozat belehalt elszenvedett sérüléseibe. A tettes autója csomagtartójában egy erdőbe vitte, elásta, majd bejelentette eltűnését.

A rendőrség annak idején mindent megtett a nő felkutatása érdekében, de nem járt sikerrel. Azonban a közelmúltban olyan új információ derült ki, ami alapján újranyitották a nyomozást. Az áldozat maradványait végül megtalálták, a férjet pedig aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével meggyanúsították. A bíróság letartóztatta.