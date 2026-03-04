Drogkereskedelem miatt bezártak egy budapesti szórakozóhelyet – videó

A nyomozások azt állapították meg, hogy a vendégek egy tunéziai állampolgártól vásároltak marihuánát, amfetamin tartalmú port és ecstasy tablettákat, amit a szórakozóhelyen is fogyasztottak. A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság több kábítószer-fogyasztót hallgatott ki, majd február 26-án elfogatóparancsot adtak ki a díler ellen – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A hatóság a jogszabályok alapján a józsefvárosi szórakozóhelyet 2026. március 4-étől április 4-éig bezáratta.

A kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítható tunéziai férfi elfogatóparancsa itt érhető el.

(Nyitóképünk illusztráció)