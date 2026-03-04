ARÉNA - PODCASTOK
Petrov Anatolij mesteredzõ (j) magyaráz Sors Tamás paralimpiai bajnok úszónak edzés közben Hódmezõvásárhelyen, a Gyarmati Dezsõ Sportuszodában 2016. augusztus 8-án. A sportoló tagja a Rióba utazó magyar paralimpiai csapatnak, amely többhetes edzõtáborban készül a versenyre.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Gyászol az úszóvilág, elhunyt a klasszisokat felnevelő mesteredző

Infostart / MTI

86. elhunyt életévében Petrov Anatolij mesteredző, testnevelő tanár, a sporttudományok doktora.

Pécsett hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be. Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.

„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család a gyászjelentésében.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.

Mint a Magyar Nemzet felidézte, Petrov Anatolij tanítványai közül többen a magyar úszósport élvonalába kerültek: Jakabos Zsuzsanna, a most beérő Jászó Ádám, valamint két paralimpiai bajnok, Pásztory Dóra és Sors Tamás is nála kezdte a pályafutását.

„Nálunk nem az eredmény hajszolása a cél. A tehetségeseknél az majd úgyis jön magától. Mi minden gyereket megtanítunk szépen és jól úszni, az edzéseken időket nem is igen szoktunk mérni. Nem a stopper a főszereplő, és nem is osztogatok olyan parancsokat, utasításokat, amiről a gyerek nem tudja, miért van rá szüksége. Akármilyen kicsik, önálló lények, és én azt akarom, hogy legyenek saját gondolataik, tudják, mit miért csinálnak. Teljesíteni a versenyen kell, de ott sem mindenáron. A jutalmazást is fontosnak tartom, ezért egyebek mellett minden győzelmet egy-egy százassal is honorálok saját zsebből. Teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogy gyerekeket ’széthajtanak’ a jobb eredmény elérése érdekében” – olvasható a rá emlékező cikkben a szövetség honlapján.

(A nyitóképen: Petrov Anatolij mesteredzõ magyaráz Sors Tamás paralimpiai bajnok úszónak edzés közben Hódmezõvásárhelyen, a Gyarmati Dezsõ Sportuszodában 2016. augusztus 8-án.)

