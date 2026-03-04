ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda Kázmér
Nyitókép: Pixabay

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Infostart

A Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságán jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalat Janafot a monopol helyzettel való visszaélés vádjával.

A magyar és a szlovák cég közös közleményében leszögezte: a Barátság-vezetéken 2026. január 27-én megszakadt a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás leállt, ami jelentősen növeli a tengertől elzárt közép-kelet-európai finomítók függőségét az Adria-vezetéktől, mint az egyetlen életképes útvonaltól.

Mint írták, a Janaf monopóliummal rendelkezik a magyar és szlovák finomítók tengerről való ellátásával kapcsolatban, és „annak ellenére, hogy ilyen esetekre a két ország ellátása megengedett tengeri beszerzésű orosz kőolajjal, és teljes mértékben megfelel az EU és az USA szankcióinak (beleértve az OFAC rendelkezéseit is),

a horvát cég halogatja annak fogadását további jogi ellenőrzésekre hivatkozva, miközben a kőolajbeszerzés joga és felelőssége a Mol-csoporté.

Teszi ezt annak ellenére, hogy az EU-szankciói alapján a Barátság-vezeték üzemképtelensége esetén Magyarország és Szlovákia tengeri útvonalon is szerezhet be nem szankcionált orosz kőolajat. Ezt az álláspontot a magyar és szlovák szakhatóságok is megerősítették, és a kitétel nevesítve van a vonatkozó EU-s szankciós szövegben is”.

Felidézik, hogy a Mol-csoport a Barátság-vezeték leállása óta többször is kérte a Janafot, hogy erősítse meg, átveszi az EU és az Egyesült Államok szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt, de ez eddig nem történt meg.

„A Janaf magatartása az ellátás és a hozzáférés megtagadásának minősül. Ahelyett, hogy tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett biztosította volna a hozzáférést, a Janaf a nélkülözhetetlen infrastruktúra feletti ellenőrzését arra használta, hogy korlátozza a hozzáférést. Ezzel tovább fokozza jelenlegi háborús konfliktusok miatt amúgy is kiélezett ellátási bizonytalanságot” – írta a két cég.

Az uniós versenyjogra hivatkozva indokolnak: az a vállalat, amelyik monopóliummal rendelkezik az energia infrastruktúra területén, erőfölényben van. Az ilyen infrastruktúra feletti ellenőrzés lehetővé teszi az üzemeltető számára, hogy a fogyasztóktól és a versenytársaktól függetlenül viselkedjen, többek között azáltal, hogy az árakat tartósan a versenyképes szint fölé emeli, vagy megtagadja a hozzáférést. A Mol és a Slovnaft álláspontja szerint a Janaf viselkedése kimeríti ezt és a vállalat visszaélt erőfölényével.

A Mol arra kéri ezért az Európai Bizottságot, hogy „gyorsított eljárásban vessen véget a Janaf jogsértésének és tegye lehetővé, hogy a Mol és a Slovnaft hozzáférhessen a kritikus infrastruktúrához. Az Európai Bizottság beavatkozása véget vetne az alapvető létesítményhez való hozzáférés indokolatlan megtagadásának is, ami több közép-európai ország fogyasztóinak és a közérdek sérelmét jelenti, mivel az veszélyezteti az energiaellátás biztonságát a sebezhető közép-kelet-európai régióban”.

Közölték még a kiadott szövegben, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a Janafot terheli a jogi és anyagi felelősség, a Mol a kárigényének érvényesítésére jogot formál.

A magyar és a szlovák olajvállalat az Európai Biztosságnak küldött levelében újra felhívta a figyelmet a Janaf tisztességtelen árazására is. „A horvát vállalat 2022 óta a méltányos piaci árak három-négyszeresét kéri el a szállításért, és ezen most sem hajlandó érdemben változtatni. A Mol és a Slovnaft ezért egy másik beadványt is benyújt a Janaf visszaélésszerű árképzési és tárgyalási gyakorlatairól” – fogalmaztak.

A Mol és a Slovnaft közösen lépett az Európai Bizottságnál.
 

Ötödik napja tart Izrael és az Egyesült Államok háborúja Irán ellen. A libanoni főváros, Bejrút közelében egy szállodát, az iráni Kom városában pedig a Szakértői Tanács épületét támadták meg, beszámolók szerint a halálesetek száma mindkét országban túllépte a 800-at. Teherán válaszcsapása számos amerikai érdekeltségű célpontot sújtott: az USA dubaji konzulátusa, egy szaúd-arábiai CIA-állomás és egy Katarban lévő amerikai támaszpont mind találatokat szenvedett el. Az iráni védelmi minisztérium szerint készen állnak az elhúzódó háborúra, mondván, a legjobb fegyvereiket még nem is használták. Közben kiderült: a jövő héten, Ali Hámenei temetése után választják Irán következő legfőbb vezetőjét. Donald Trump elrendelte, hogy az Egyesült Államok "biztosítást és garanciát" nyújtson a Perzsa-öbölben közlekedő hajók számára, azt javasolva, hogy "szükség esetén" az amerikai haditengerészet kísérje a tankereket a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú, Irán által lezártnak nyilvánított Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Arab Emírségek biztonságos légi folyosókat nyitott a vele szomszédos országok számára, a Közel-Keleten megbénult a közlekedés, miközben a világ országai evakuálni próbálják a régióban rekedt állampolgáraikat. Cikkünk folyamatosan frissül.

Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.

Pete Hegseth did not name the ship - but earlier, the Sri Lankan navy said around 140 people were missing after the Iris Dena went down off the coast of Galle.

×