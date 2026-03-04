Cristiano Ronaldo nem menekült el Szaúd-Arábiából

A portugál világsztár szaúdi csapata, az el-Naszr nagy harcot vív a bajnoki címért. Cristiano Ronaldo ebben főszereplő, de a múlt szombatján, az el-Fajha ellen nem volt jó napja.

Elrontott egy tizenegyest, ráadásul sérülést szenvedett, le kellett cserélni. Állítólag a combhajlító-izmával kínlódik, egyelőre sem a klub, sem a játékos nem erősítette meg, hogy mikorra várható a visszatérés.

Mi több, Ronaldo semmit sem mondott, eltűnt a nyilvánosság elől. Emiatt született meg az a vélelem (kevésbé hivatalosan: az a pletyka), hogy az Egyesült Államok rijádi, tehát szaúd-arábiai nagykövetségét érintő rakétatámadás miatt családjával – magánrepülőgépével – Madridba repült.

A pesszimistábbak már kombináltak: nem lehet tudni, meddig tart a közel-keleti konfliktus, de ameddig tart, Ronaldo a családjával nem hajlandó visszatérni Szaúd-Arábiába.

Fabrizio Romano, a mindig jól értesült olasz újságíró azonban elejét vette a találgatásoknak, azt írta, Cristiano Ronaldo valóban megsérült, kihagyásra kényszerül, de Rijádban van, nem hagyta el Szaúd-Arábiát.